¡Todos a la pista! Shakira te dice cómo aprendió a bailar la champeta

La cantante Shakira mostró en un video difundido en sus redes sociales cómo aprendió a bailar la champeta, género musical de raíz afrodescendiente que se baila en barrios colombianos y que se robó los reflectores durante el show de medio tiempo del Super Bowl LIV, realizado el pasado domingo 2 de febrero en el Estadio Sun Life de Miami, Florida, en Estados Unidos.

En el contenido con duración de casi dos minutos se observa a Shakira entrenar bajo la orientación de una joven de 18 años, según palabras de la misma artista, junto a otros bailarines; de manera sincronizada y exhibiendo sus dotes dancísticos, cada paso que compone a la champeta fue aprendido por la intérprete.

Sus fans no demoraron en escribir, hasta ahora, casi 300 comentarios; compartirlo casi dos mil 500 ocasiones y dar like en al menos 16 mil veces. Durante su intervención en el Super Bowl LIV, Shakira cantó y bailó la champeta, además de ser acompañada en el escenario por la neoyorquina Jennifer Lopez, el boricua Bad Bunny y su compatriota reguetonero J Balvin.

Shakira en el show de medio tiempo del Super Bowl LIV. Foto: @shakira.

El mejor regalo

Luego de presentarse en el espectáculo de medio tiempo de la justa deportiva, la intérprete de "Loba" y "La bicicleta" compartió en sus redes sociales:

El mejor regalo de cumpleaños ha sido sentir el apoyo de todos mis fans y el más increíble y ético equipo de trabajo que una artista puede desear. Hemos escalado el Kilimanjaro y los latinos hemos hecho historia esta noche. ¡No lo hubiéramos logrado sin ustedes!”.

Durante el espectáculo de medio tiempo de la final de futbol americano, disputada entre San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs, la nacida en Barranquilla, Colombia, deleitó a los asistentes con los temas "Ojos así", "Whenever, whenever", entre otros. Tras su segmento, la cantante cedió el momento a Jennifer Lopez, quien interpretó "Jenny from the block", "Ain’t it funny" y "Get right".

