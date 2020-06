Tomorrowland en línea: ¿cómo y dónde ver el festival de música electrónica?

"Tomorrowland, el festival de música electrónica más famoso del mundo tedrá su próxima edición "Tomorrowland Around the World' en línea, así lo informaron sus organizadores, quienes tomaron la decisión de transmitirlo de forma digital por la pandemia de COVID-19. Aquí en Unotv.com te decimos dónde y cómo ver

¿Cómo y dónde ver "Tomorrowland Around the World'?

"Tomorrowland Around the World' se llevará los próximos 25 y 26 de julio, coincidiendo con el que iba a ser el segundo fin de semana del evento que tuvo que ser suspendido por la contingencia sanitaria.

Y para poder acceder a esta experiencia de entretenimiento audiovisual e interactivo que usará tecnologías en 3D, deberás contar con una suscripción de pago que costará 12.5 euros (aproximadamente 310 pesos mexicanos) por un día y 20 euros (500 pesos mexicanos) los dos días. El boleto te dará acceso a un recinto virtual que reproducirá la vivencia musical, así como de efectos especiales para sumergir al usuario en un mundo de sensaciones.

Las entradas saldrán a la venta el jueves 18 de junio, y los usuarios que que compren su boleto podrán ver todo el contenido del festival digital durante toda una semana.

¿Quién tocará y que sorpresas habrá en "Tomorrowland Around the World'?

Según sus organizadores, contará con la presencia de los mejores artistas globales de música electrónica, pero sus nombres se darán a conocer este próximo lunes 15 de junio.

Habrá en total ocho escenarios con su propia programación artística y actuaciones en vivo durante 10 horas al día.

Uno de los escenarios será decorado con la temática del evento de esta edición, "The Reflection Of Love - Capítulo 1", sin embargo, la imagen del evento no se revelará hasta la apertura del festival.

Además "Tomorrowland Around the World" tendrá otras sopresas para sus seguidores como seminarios, juegos y talleres.

