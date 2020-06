“Una fuente cercana” aseguró en exclusiva para la revista semanal de celebridades y entretenimiento Us Weekly que el rapero texano Travis Scott y la socialité californiana Kylie Jenner, que en el pasado tuvieron una relación amorosa, aún se mantienen en contacto, y agregó que el cantante “todavía está esperanzado” acerca de una reconciliación con la también modelo y exitosa empresaria.

Esa fuente, que seguramente solicitó el anonimato por no estar autorizada para hablar del tema, comentó para Us Weekly que Travis Scott y Kylie Jenner no sólo se mantienen en contacto, sino que incluso “pasan el rato juntos”.

Estas dos estrella de la farándula estadounidense sostuvieron una relación amorosa por alrededor de dos años; sin embargo, el informante aseveró que, de suceder una reconciliación, “no será de forma inmediata”.

(Travis Scott y Kylie Jenner) tienen objetivos diferentes y dos vidas diferentes”. Fuente anónima para Us Weekly.

Tal parece que Travis Scott y Kylie Jenner se encuentran en un juego de estira y afloja, pues la fuente también subrayó que los involucrados se vieron con frecuencia en meses pasados: “Kylie (Jenner) y Travis (Scott) son muy buenos juntos y quienes están cerca de ellos tienen la esperanza de que vuelvan a estarlo. Pero (ambos) están haciendo lo suyo y tratan de mantener el estado de su relación actual discreta y para sí mismos”.

