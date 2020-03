“Unidos”, la nueva película de Disney que se estrena este viernes

Tras películas sobre juguetes, peces y robots, ahora Disney Pixar se aventura en las relaciones entre padres e hijos con “Unidos” que, pese a estar ambientada en un mundo de fantasía poblado de elfos, unicornios, duendes y centauros, es un relato muy personal para el guionista y director Dan Scanlon. "Unidos", de Disney Pixar, se estrena este viernes seis de marzo en México.

“Unidos” de Disney es la historia de los hermanos elfos Ian y Barley Lightfoot, quienes en el cumpleaños número 16 de Ian reciben una varita mágica para volver a la vida por un día a su fallecido padre.

La historia de "Unidos"

Sin embargo, el hechizo sale mal y su padre solamente regresa de la cintura para abajo, dejando a los hermanos con un par de pantalones animados sin la capacidad de hablar o ver, a menos que puedan encontrar otro objeto mágico para juntar la parte restante; de eso trata la película “Unidos” de Disney.

Scanlon dijo que basó la película en su deseo y el de su hermano de conocer a su padre, quien murió en un accidente automovilístico cuando él tenía un año y su hermano tres.

No puedo creer que Pixar pagara por la terapia. Es tan de Pixar querer trabajar con algo tan pequeño y real. No me imagino ningún otro lugar donde podríamos haber hecho algo como esto, con el apoyo que tuvimos todo el tiempo”.

Scanlon llevó a su hermano al prestreno de “Unidos” de Disney y hubo muchas emociones cuando terminó. Las voces de los hermanos están interpretadas por el actor Tom Holland y la estrella Chris Pratt, quien da voz al hermano mayor de Scanlon. Holland es el hijo mayor en su familia y declaró que fue “realmente bonito ser el menor para variar”.

Me dio el abrazo más largo de su vida, y de mi vida. Somos hombres del Medio Oeste, así no hubo muchas lágrimas en ese momento, pero en nuestra forma de incómoda de golpearnos en el hombro, fue muy especial y maravilloso”, recordó Scanlon.

