Las tortas cubanas son invitadas obligadas en el menú de las torterías de la Ciudad de México y otras regiones del país, pero aunque gracias a su nombre parezca que vienen de la misma Cuba, son 100% mexicanas.

Busca una posición cómoda para leer y prepárate porque a continuación te contaremos el origen de este "platillo" que se ha convertido en parte de la cultura popular culinaria de México.

El origen de una leyenda... culinaria

Su nombre es de los primeros en los menús de los negocios de tortas o loncherías (está en segundo lugar de un anuncio de Tortas Memo que llegó a algunas casas del Estado de México, durante la cuarentena) y uno de sus ingredientes principales es la milanesa de pollo o res, lo que la convierte en una de las más pedidas por los clientes y entre las que más tardado es comer.

Por lo anterior, es que si en algún momento de la nueva normalidad puedes escaparte con alguien a comer una torta, te contaremos los posibles orígenes de esta preparación que van desde una anécdota con Fidel Castro de protagonista, hasta su aparición en un negocio de la CDMX.

Publicidad de la tortería Memo, en Estado de México. Foto: Antonieta Ramos

¿Fidel Castro inventó la torta cubana?

En la década de los 50's Fidel Castro pasó una temporada en México, según escribió él mismo fue en el año 1955. Entonces, recorrió desde Yucatán hasta la CDMX, donde estuvo una temporada.

Fue en este sitio donde regularmente Fidel iba al Café La Habana, según cuentan algunas personas mayores e incluso algunos seguidores de la historia culinaria, y en sus visitas él pedía un bolillo relleno de todos los ingredientes que tuvieran en la cocina.

Hay otra versión de esta historia en la que Fidel no inventó la torta cubana en el Café La Habana, sino en La Casa del Pavo, un negocio con varias décadas de vida y que recientemente se hizo famoso en distintos puntos del mundo gracias a la película Roma, de Alfonso Cuarón.

¿Cleo habrá encontrado a Fidel a media mordida de su torta cubana en La Casa del Pavo?

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Una creación de Tortas Don Polo

Hay otro posible origen de las tortas cubanas que apunta al negocio, Tortas Don Polo. Esta tortería ubicada en la fundada por Don Leopoldo Sánchez en el año 1956 se presume como la cuna de este tipo del platillo mexicano.

Aunque no hay un documento, foto o una servilleta llena de garabatos que certifique que fue Don Polo el primero en hacer la torta cubana, sí se puede decir que es el padre de una variación de ésta, pues no desborda ingredientes por los bordes del bolillo si no está a la medida del bolillo, con los principales ingredientes que son milanesa, jamón y queso.

Una torta que surgió en las calles del Centro Histórico

Una versión más del origen de la torta cubana es barajeada en la red y está basada en un hecho histórico. Esto, pues en a finales del siglo XIX e inicios del XX varias calles del Centro Histórico tenían sus locales de venta de comida para las personas que trabajaban o vivían por ahí y uno de estos lugares es la calle República de Cuba.

Se dice que en este sitio había algunos negocios donde se vendían bolillos rellenos de comida y uno de ellos tenía un poco de todos los guisos e ingredientes disponibles, por lo que se les nombró tortas cubanas.

Foto: Cuartoscuro/Archivo

La referencia a una mujer cubana

En un restringido sondeo entre ciudadanos del Estado y Ciudad de México se encontró que estos piensan que la torta cubana se llama así en referencia a la estructura física de las mujeres cubanas, pero también podría ser por los hombres o cualquier persona cubana.

Aunque no hay una historia certificada del origen de la torta cubana, sin duda los mitos y leyendas que hay detrás son un buen tema de conversación mientras se come.

¿Cuáles otras historias de comida conoces? ¿Cuáles te gustaría conocer?

