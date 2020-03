Cómo bajar de peso rápidamente

Si has invertido mucho tiempo haciendo ejercicio con pesas pero no has visto resultados, Daniel Cortés te dice cómo puedes complementar tu rutina.

¿Cardio sin resultados?

Es muy común creer que entre más ejercicio aeróbico se haga, mejores resultados se van a obtener.

Sin embargo, cuando se hacen ejercicios que involucren a la mayoría de los músculos se mantiene el metabolismo activo durante todo el día, además de que estimula el desarrollo muscular y hace que se quemen más calorías.

Así que la opción son los ejercicios funcionales como las rutinas con intervalos de intensidad o repetición

Si no has visto resultados haciendo horas de ejercicio de bicicleta fija o corriendo, intenta las rutinas donde involucres la mayor cantidad de músculos”. Daniel Cortés.

Estas rutinas las puedes realizar entre 20 y 30 minutos.

¡Recuerda que nada sabe mejor que verte y sentirte bien!

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?