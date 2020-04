Si te encanta correr pero no lo has podido hacer por la cuarentena, Daniel Cortés te dará tres ejercicios para que mantengas tu condición y no extrañes esa sensación de salir a correr a la calle.

Escaleras

En el primer ejercicio puedes usar un banco o una mesa pequeña y lo que vas a hacer es subir y bajar, alternando las piernas.

40 segundos por ejercicio.

Patinadores

En el segundo ejercicio vas a tocar mano derecha con pie izquierdo y viceversa.

40 segundos por ejercicio.

Círculos

En el tercer ejercicio vas a colocar las manos detrás de los glúteos y vas a tocar los talones flexionando las piernas hacia arriba, haciendo un circulo de un lado y luego del otro lado.

40 segundos por ejercicio.

Puedes hacer entre 5 hasta 7 series.

¡Recuerda que nada sabe mejor que verte y sentirte bien!

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?