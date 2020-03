Por Coronavirus, Carlos Macías comparte canción y recomienda #QuédateEnCasa

El cantante Carlos Macías compartió una canción que él recomienda para sobrellevar el aislamiento en la casa debido a la emergencia mundial por el coronavirus Covid-19 (Orthocoronavirinae) y tal como lo han hecho otras estrellas de la música, su tema pretende dar una esperanza ante los tiempos difíciles que actualmente atraviesa la humanidad frente a la amenaza de una enfermedad que ha dejado más de nueve mil 700 muertos en todo el planeta.

A través de un video, el cantante Carlos Macías hace una colección de los majestuosos paisajes que hacen de la Tierra un lugar único. Mientras se le escucha cantar, el compositor muestra imágenes de bosques, atardeceres, mares, ríos y anocheceres. Con guitarra en mano se le escucha evocar a Dios en varias partes de la melodía y hacer recomendaciones como el darse tiempo de contemplar la luz del alba, cantar o simplemente llamar a un amigo.

En el video de su tema "Quédate en Casa", Macías, también dice que el aislamiento impuesto en varios países como medida preventiva ante el Covid-19 (Orthocoronavirinae) puede resultar positivo para la naturaleza y los animales, pues indica que es una oportunidad "para que los bosques respiren" y "las aves vuelen libres sobre el mar".

Soy su amigo Carlos Macías y quiero compartirles este regalo de la vida. Una canción para escuchar en estos momentos difíciles. Con todo mi corazón de artista y de mexicano! #QuédateEnCasa".

En su composición, el chiapaneco también cita un pasaje bíblico del profeta Isaías que dice: "No temas, pues yo estoy contigo; no mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios y te he dado fuerzas, he sido tu auxilio" (Isaías 41:10).

Además de Macías, otros cantantes han grabado videos emotivos para animar a las personas que han obedecido la recomendación de permanecer en sus hogares debido a la emergencia del coronavirus. Bono, de U2, Juanes, Alejandro Sanz y Chris Martin de Coldplay, han hecho transmisiones en vivo con pequeños conciertos para brindar apoyo a sus fans.

