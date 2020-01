Video: golpean por la espalda a vocalista de Banda Los Recoditos

Mientras realizaba una transmisión en vivo en Instagram desde el malecón de Mazatlán, Sinaloa, el vocalista de la Banda Los Recoditos, Rafael González, fue agredido por la espalda por un supuesto indigente.

Antes de la inesperada agresión, el cantante de la Banda Los Recoditos comenzó el video enviando saludos a sus seguidores y una felicitación por su cumpleaños a una de sus seguidoras, a quien le comenzó a cantar el fragmento de Es bonito, uno de los tantos éxitos de la agrupación originaria de ese mismo estado.

Mientras cantaba, por la espalda, llegó corriendo un sujeto, aparentemente en situación de calle, y le dio un fuerte golpe en la nuca, por lo que Rafael tuvo que interrumpir la grabación que estaba haciendo en Instagram.

El cantante no dejó con la duda a sus seguidores y les explicó lo que había sucedido...

En un texto, con el que acompañó el clip de video, el vocalista de la Banda Los Recoditos detalló que el agresor fue detenido y que pasaría la noche tras las rejas.

Me madr+$%ron, plebes, jajaja, un indigente, no entiendo cuál fue el caso, pero hoy duerme en las celdas; mínimo se ganó su comida adentro; cuiden a los indigentes, no saben qué cosas o maltrato pasa por sus cabezas. Que Dios lo bendiga, pero, por lo pronto, hoy duerme bajo celdas y le darán su comidita a mi amigo golpeador”.

El apoyo de sus fanáticos

El video tiene hasta el momento poco más de 23 mil reproducciones, además de cientos de comentarios de sus fanáticos, quienes le manifestaron su apoyo y le enviaron bendiciones.

Algunos recomendaron al interprete de Me tocó perder, Mi último deseo y Perfecta que tuviera más cuidado y que no fuera tan confiado.

Siempre alerta, Rafita, lo bueno es que sólo fue un golpe, espero no muy fuerte, y el susto".

