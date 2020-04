En días recientes salió a la luz el video de la pelea a golpes entre Kim y Kourtney Kardashian que volvió a poner en el ojo del huracán a la polémica familia.

A través de redes sociales, comenzó a circular el video que muestra como Kim Kardashian le da una cachetada a Kourtney, lo que desata la pelea a golpes luego de sostener una discusión sobre la continuidad del famoso reality show "Keeping up with the Kardashians".

Las imágenes que causaron revelo habrían iniciado cuando Kourtney aceptó poner una pausa al proyecto de televisión, a fin de proteger la intimidad de sus hijos, algo que no le agradó a las demás integrantes de la familia Kardashian.

Tras externar la decisión de no continuar, contraria a lo que quiso la mayoría de las Kardashians, Kim le propinó una bofetada desatando el enojo de Kourtney, quien lanzó el primer manotazo, y de ahí continuaron las agresiones.

La pelea entre las Kardashians se dio ante los ojos de Khloé y Kendall, que estaban cerca de ellas, y que no pudieron separarlas.

Fueron tales los golpes que se propinaron las hermanas, que incluso hubo sangre, pues Kim terminó muy rasguñada de los brazos, según explicó la socialité en una entrevista que concedió a Jimmy Fallon.

Realmente nunca recurro a la violencia como esa, pero ella me rasguñó tan fuerte, ustedes no vieron, pero estaba sangrando. Entonces, cuando miré mi brazo y vi que me había arañado, sólo me acerqué y la abofeteé”, Kim Kardashian.

Y agregó:

Siento que ha sido mucho el resentimiento acumulado de Kourtney, ella realmente ya no quiere grabar. No es el tipo de persona que toma una decisión y dice: 'Ok, muchachos. No voy a filmar'. Pero ella venía a trabajar con una actitud todos los días, como para desquitarse con todos, desde los miembros de producción hasta nosotros"

Esa pelea orilló a Kourtney a salirse definitivamente del proyecto televisivo, que por años protagonizó con sus populares hermanas.

