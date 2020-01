La polémica respuesta de Salma Hayek por su escote en los Globos de Oro

Tras el revuelo que causó el escote que Salma Hayek usó durante la ceremonia de los premios cinematográficos, los Globos de Oro, la actriz veracruzana se defendió de las críticas y burlas que recibió por su look, una de ellas al parecer de la cantante Thalía.

Salma Hayek lució un ajustado vestido compuesto por dos colores y de su atuendo lo que desató la polémica fue el escote pronunciado de la parte superior. Para algunos de los críticos de la esposa del empresario François-Henri Pinault, la también productora vistió un modelo demasiado inapropiado mientras sus fans la defendieron coincidiendo en que hizo una buena decisión.

Al parecer una de las celebridades que se burló del escote de Salma con su vestido Gucci, fue la cantante Thalía y lo hizo en su cuenta de Instagram.

Algunos usuarios aseguran que la intérprete de “Amor a la Mexicana” hizo una parodia al escote de Salma con una fotografía que publicó en la red social en la que aparece sosteniendo dos sandías con las manos a la altura del pecho supuestamente imitando el busto de la actriz.

La respuesta de Salma a las críticas por su escote

Mientras en algunos comentarios de la publicación de Thalía, sus seguidores indicaban que era una burla directa a Hayek, la estrella de la película “Frida” se defendió de todos los que señalaron su look en los Globos de Oro en una entrevista.

A veces te vistes de una manera en la que te ves grande, a veces hay que ponerse cosas que se ven demasiado sexys porque si no, te ves gorda. Entonces prefiero verme gorda que sexy”, Salma Hayek.

La actriz veracruzana fijó su postura ante las críticas en una entrevista para el programa “Al Rojo Vivo”. En la conversación también señaló que no se ha sometido a ninguna cirugía estética para aumentar el tamaño de sus senos:

Me siento bien. Tengo 53 años. ¿Por qué no? La verdad es que he subido de peso y es ahí donde se me va. No hubo arreglo”, Salma Hayek.

