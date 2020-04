Alfonso Merlos, periodista en España, realizó una transmisión en vivo para un medio de comunicación, cuando detrás de él apareció una mujer semidesnuda, generando revuelo en redes sociales; el comunicador emitía sus opiniones sobre la emergencia sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19) en el país ibérico, uno de los más afectados por el padecimiento en Europa.

El periodista Alfonso Merlos ofrecía una entrevista para el programa de YouTube “El Estado de Alarma”, dirigido por Javier Negre, cuando la también figura pública, Alexia Rivas, apareció semidesnuda y caminando al fondo de la toma cuando se realizaba la transmisión en vivo. El tema escaló en redes sociales porque Alexia Rivas no es la pareja sentimental de Alfonso Merlos, sino que es una mujer llamada Marta López.

Periodista Alfonso Merlos rompe el silencio

Tras el alboroto que suscitó el video transmitido en vivo, el periodista Alfonso Merlos apareció días después en otro programa español para decir que lamenta que la vida privada de una persona sea más relevante que la crisis generada por el coronavirus (COVID-19). Con respecto a Marta López, la pareja sentimental de Alfonso Merlos al momento de la aparición de Alexia Rivas, comentó:

Durante algún tiempo he mantenido relación muy bonita con (Marta López), a la que he tratado de proteger, cuidar y ayudar. Luego ella ha entendido que yo no había hecho las cosas bien y si ella siente eso y cree que le debe unas disculpas, a mí no me duele prendas en dárselas. Yo no quería hacerle daño, pero tiene mis disculpas así lo considera”.

Finalmente, el periodista Alfonso Merlos fue ampliamente criticado en televisión nacional y en redes sociales por reprobar comportamientos de políticos y figuras públicas de España, y por “saltarse” la cuarentena por COVID-19 y sostener dos relaciones amorosas al mismo tiempo. Él consideró “improcedentes” los señalamientos y reiteró que ofrece disculpas a Marta López.

