¡Ternurita! Perrito del presidente de Irlanda interrumpe acto para que le rasquen la panza

El perrito del presidente de Irlanda se robó la mirada de los asistentes a un evento oficial al acercarse al mandatario irlandés Michael Higgins para tumbarse y darle a entender que tenía ganas de que le rascaran la panza. El divertido momento fue captado en un video que despertó ternura y se viralizó en las redes sociales.

La mascota del presidente Higgins, un boyero de Berna, atravesó una sala llena de invitados durante un evento oficial organizado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Tal como lo muestran las imágenes del video, el perrito caminó entre los asistentes para buscar a su amo y cuando lo encontró, se tumbó de lomo y le comunicó que deseaba que le rascaran la barriga.

Ante la solicitud del can, el mandatario irlandés no hizo más que obedecer. No pudo resistirse y siguió la petición de su mascota, gesto que se ganó suspiros de ternura y risas entre el público que asistió a la ceremonia que tuvo lugar el pasado 6 de marzo.

Debido a la amorosa acción que el presidente tuvo con su perrito llamado Brod, Higgins se ha ganado elogios en las redes sociales. Mientras el video del tierno contacto del amo y su mascota ha acumulado más de nueve millones de reproducciones.

El nombre de Brod en irlandés significa “orgullo” y no es la única mascota del mandatario. El presidente también tiene otra perrita que es hermana del protagonista de esta historia, se trata de la pequeña Síoda, que en el idioma del país que administra significa “seda”.

El video de Higgins y el perrito causó tal impacto mundial que también conmovió al actor de “La Guerra de las Galaxias”, Mark Hamill (“Luke Skywalker”), quien escribió en Twitter:

Me gusta un presidente que entiende la necesidad por rascarse la panza”.

