Por esta razón los dobles de Hollywood quieren una categoría en los Óscar

Los actores que realizan su trabajo como dobles en las películas de Hollywood saben de la importancia de su trabajo y su participación en las escenas de acción en las que incluso arriesgan la vida y es por eso que por ello desean ser reconocidos con una categoría de premiación en los Óscar 2020.

Su función en las producciones de Hollywood es tan indispensable que por ello anhelan poder obtener una de las estatuillas doradas a las que están nominados estrellas de la industria cinematográfica como Brad Pitt por la película “Érase una Vez en Hollywood” o Joaquín Phoenix por “The Joker”.

¿Sabes? Ya sea que vean nuestra cara o no, ellos necesitan ser reconocidos con seguridad, solo por el trabajo que hacen porque están ahí y no sólo para hacer las acrobacias sino para asegurarse de que todos estén seguros también”, comentó Daniel Locicero, especialista en el trabajo como doble y coordinador de dobles.

En esta edición de los premios Óscar 2020 los dobles de las producciones cinematográficas quieren presionar a la Academia para obtener una categoría dedicada a su trabajo que implica brindar seguridad al actor al que están representando en escenas cargadas de riesgo.

Creo que los Óscar nos tienen un poco de miedo en este momento. Me han dado razones por las que no podemos estar en él y ninguna de ellas tiene sentido. Uno de ellos me dijo, ‘bueno, si te damos premios, saldrías y tratarías de matarte para tratar de obtener un premio’ y contesté, ‘si eso es cierto, los efectos especiales harían eso. Porque tienen explosiones, están haciendo explotar cosas. Lo mismo sucede con ellos y no han salido y tratado de matar personas por un premio”, señaló Jack Gill, especialista en acrobacias ilimitadas.

Ante la solicitud de que los dobles de acción tengan una categoría en los premios Óscar, Gabrielle Carteris, presidenta de los premios SAG comentó que en sus galardones sí existe un lugar para ellos porque son especialistas que ponen todo en juego, los protegen y salvan vidas. Resaltó que “el trabajo que hacen no es fácil, y en realidad ayudan a que las películas y programas de televisión sean dinámicos y emocionantes, por ello merecen ser honrados”.

