Lucero enloquece a sus fans con este video sin maquillaje

Lucero deslumbró con su belleza al natural en un video que publicó en su cuenta de Instagram al dejarse ver sin maquillaje y sus seguidores enloquecieron.

La cantante publicó la grabación en su perfil de la red social para presumir que se había sometido recientemente a un tratamiento de belleza para su cabello. Sin embargo, lo que sorprendió de las imágenes fue su look sin maquillaje.

Mi gente linda aquí estoy con mi pelo empapado porque me acabo de hacer un tratamiento de esos de hidratación de embellecimiento para el pelo”, comentó Lucero en su video de Instagram.

La publicación en la que Lucero aparece en un salón de belleza ha acumulado miles de reproducciones y decenas de comentarios en los que los fans la elogian diciéndole lo bien que se ve.

Parte de los piropos que Lucero recibió en la red social por parte de sus seguidores son:

Eres perfecta en todos los sentidos… ¡Dios mío!

Lo bella que te ves, es inexplicable”

Aún con el pelo mojado eres hermosa. Te felicito por ser como eres tan auténtica”

La cantante participa actualmente en un concurso musical infantil. Recientemente reveló que la telenovela “Lazos de Amor”, en donde interpreta a unas trillizas, fue la producción que marcó su vida.

El secreto de belleza de Lucero

Hace días Lucero comentó que su secreto de belleza a los 50 años de edad se lo dio su hija. Detalló que la recomendación fue que nunca se pusiera bótox como lo hacen otras celebridades porque de lo contrario dejaría de ser “la novia de América”.

A mí me da mucho miedo lo del bótox porque he visto mucha gente que ha cambiado de facciones, de maneras de gesticular, entonces, me da miedo no poder levantar las cejas, no poder arrugar acá cuando me río, a nariz y todo. No soy partidaria de los temas invasivos de las cirugías, todavía, no sé si en unos años les diga, pues ¿qué creen? Que siempre sí me animé”, comentó Lucero.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?