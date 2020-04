Waka Waka, a Shakira se le queman los brownies

En esta cuarentena diversos artistas han tomado su tiempo libre para hacer distintas actividades, por ello la cantante colombiana Shakira aprovechó las horas de esparcimiento, dentro de casa, para preparar unos famoso brownies.

En sus historias de Instagram, Shakira contó cómo preparaba el postre, todo parecía marchar bien, sin embargo, una confusión invadió a la intérprete de Inevitable porque confundió los grados Fahrenheit y Celsius, por lo que se quemó el pan.

Ok, se me quemó. Me equivoqué con lo del horno, me equivoqué entre Fahrenheit y Celsius”. Shakira, artista

Pero eso no la detuvo lo volvió a intentar y el dios de la cocina recompensó su esfuerzo, vualá nuestra querida Shakira logró hacer un recipiente con brownies. El video en su mayoría está en inglés, pero las partes interesantes son en español...

Segundo intento. Esto huele muy bien y no me voy a rendir hasta lograr el brownie perfecto. Deséenme suerte”. Shakira, artista

Para finalizar, agregó que el brownie estaba muy rico y crujiente

Aprovecha su tiempo

Hace unos días, Shakira mostró cómo aprovecha sus días en casa para tomar un curso de filosofía.

Estudiando filosofía, sabelotodo... Quédense en casa”, escribió en la descripción de un clip en el que aparece la intérprete de Loba, frente a una computadora, mientras hace anotaciones de su clase en línea.

El público no tardó en comentar al respecto, aprovecharon para expresarle su cariño, felicitar a la cantante por nunca dejar de aprender y utilizar el tiempo en asilamiento para actividades productivas.

“Genial, eres la mejor. Te amo”, “Siempre tan activa, que bueno”, “Te admiro, te mando abrazos desde Venezuela”, “Eres más que una estrella de pop, eres inteligente e intelectual”, escribieron algunos de los internautas en respuesta a la publicación.

Shakira ha compartido el resto de sus actividades a través de historias en Instagram

