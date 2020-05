Desde su papel en la película “Roma”, Yalitza Aparicio no ha parado de sorprender. En entrevista para Unotv.com, la actriz, embajadora de la buena voluntad y ahora recién estrenada columnista nos habla de cómo han sido estos giros vertiginosos en su vida.

Sobre su nueva incursión como columnista en el diario estadounidense The New York Times, Yalitza nos cuenta cómo fue su experiencia:

Solamente fue una invitación y feliz de la vida al aceptarlo. Es un halago para mí, porque tuve la oportunidad hablar desde mi perspectiva qué es el arte y cómo lo considero; además de la importancia que ha tenido, sobre todo en México en estos últimos meses, cómo han cambiado muchas cosas, cómo ha dado visibilidad de temas que considerábamos normales, y cómo nos han puesto a reflexionar sobre muchas cosas”.

Y nos comentó sobre la conmoción que generó entre sus seguidores de redes sociales su colaboración.

En México hizo mucho ruido, hubo diferentes opiniones, había por ahí comentarios sobre ‘bueno no terminas una cosa y haces otra cosa’, y pues así soy, me encanta hacer variedad de cosas, me gusta experimentar en diferentes áreas, pero eso no quiere decir que descuide lo que ya vengo realizando”. Yalitza Aparicio, actriz.

Y como los comentarios no se hicieron esperar, la protagonista de “Roma”, nos dijo qué es lo que piensa al respecto.

Primero que nada gracias, porque sean comentarios buenos o malos, todos te ayudan a permanecer aquí. Creo que de todo se puede aprender muchas cosas, hay comentarios negativos que a la mejor llegan a ser hirientes, pero que te hacen pensar ¿bueno qué me está faltando?, o ¿en qué fallo?”. Yalitza Aparicio, actriz.

Yalitza también nos contó sobre cómo fue y qué significó para ella ser nombrada embajadora de buena voluntad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en octubre del 2019, pues dice que “siempre ha dado su máximo esfuerzo por luchar por sus ideales y por la gente que quiere, sin medir hasta dónde puedo llegar”.

Ser embajadora de la buena voluntad de parte de la UNESCO, fue maravilloso porque en verdad ni si quiera me esperaba que llegará algo así, creo que todo lo que ha pasado en los últimos años no me lo esperaba. Esto se dio en Paris, va a ser durante dos años, ya me queda poco tiempo, pero el hecho que concluyan estos dos años no quiere decir que yo voy a terminar con la lucha que he venido haciendo”. Yalitza Aparicio, actriz.

La nominada al Oscar dejó claro que con o sin un reconocimiento de la UNESCO, ella "seguirá luchando por su gente y todos los que confían en ella".

Sobre la iniciativa de “cuida a quien te cuida” apoyada por el director Mexicano Alfonso Cuarón, que consiste en apoyar a las trabajadoras domésticas a qué no sean despedidas o que no les bajen el sueldo durante la pandemia, esto es lo que comentó.

Siempre he respetado y admirado a Alfonso, no sé cómo le hace para estar siempre en todo, siento que tiene un corazón enorme y que bueno que tanto él como muchos actores o muchos directores se hayan sumado a esto”. Yalitza Aparicio, actriz.

Agregó que “el tema de las trabajadoras del hogar no es un tema actual, sino algo que viene desde mucho tiempo atrás, sólo que no se le había prestado atención". Resaltando que "ellas necesitan ser apoyadas pues muchas viven al día y dependen de este trabajo para poder continuar con su familia”

Foto: AFP

Yalitza Aparicio seguirá dando de qué hablar

Al preguntarle sobre sus nuevos proyectos, la actriz dijo que se encuentra en el proceso de leer guiones, elegir personajes, y saber cómo mostrar algo diferente.

Tenemos proyectos que se quedaron algo estancados, algunos ya los habíamos iniciado pero tuvieron que detenerse, ‘lo único que les puedo decir es ‘no coman ansias, todo va a su debido tiempo’”. Yalitza Aparicio, actriz.

También comentó que recibe muchos comentarios en sus cuentas de redes sociales que le piden seguir trabajando.

Muchos de los comentarios en mis cuentas son: ‘ya para cuando otra película’, ‘no por haber hecho una película, determina que eres una actriz’ o ‘ya salte de la película Roma, como que ya te encasillaron’”. Yalitza Aparicio, actriz.

Sobre “Roma”, Aparicio habló del gran aprecio que le tiene al filme que la hizo saltar a la fama y de cómo las películas no se pueden olvidar de un día a otro.

'Roma' fue una película increíble, yo creo que es algo que nunca me voy a quitar y que así yo esté viejita, la película Roma va a seguir siendo recordada”. Yalitza Aparicio, actriz.

Yalitza aprovechó para contarnos que el teatro le llama mucho la atención y desea hacerlo pronto.

El teatro es algo que me encanta ver y que los admiro, mis respetos para ellos, tal vez cuando yo llegue a forjar más mi carrera veré si es una opción para mí, mientas sigo disfrutando de ver el teatro, lo que es cine o serie ambas por ahí vienen trabajándose, no les arruino la sorpresa”. Yalitza Aparicio, actriz.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?