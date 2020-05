“You are the champions”: Queen cambia su himno clásico por coronavirus

La banda de rock Queen y el cantante Adam Lambert están recaudando dinero para los trabajadores de la salud que luchan contra la COVID-19 con el nuevo sencillo "You Are The Champions", una versión actualizada del éxito clásico "We Are The Champions”.

Está dedicada a todos los que están en primera línea, en todo el mundo. Para todas las personas que arriesgan sus vidas para salvarnos y salvar a nuestras familias, compartió en una entrevista Brian May, guitarrista de Queen.

Cada integrante de la banda grabó una parte de la canción con su teléfono móvil y luego las piezas fueron empatadas.

El video contiene imágenes de trabajadores de la salud de todo el mundo, incluidas las fotos de la hija del baterista Roger Taylor, quien trabaja como médica en Londres.

Es por eso que se llama You Are The Champions, por lo que hemos puesto un montón de imágenes de ellos, incluidas algunas fotos de mi hija”

¿Cómo inicio el proyecto de Queen?

El proyecto inició cuando Brian May publicó un video interpretando una parte de la canción e invitando a la gente que tocara con él. Luego exhortó al baterista Roger Taylor y Lambert, que realiza una gira con la banda en lugar del fallecido cantante Freddie Mercury, a unirse.

La banda discutió si debían modificar la letra de “We are the champions”, una canción clásica de la banda escrita por Mercury hace más de 40 años.

Pero creo que este es el tipo de evento que justificó tal cambio. Y realmente, porque es un título tan conocido, cambiar esa palabra tiene un gran impacto", dijo Lambert a Reuters desde su casa en Los Ángeles.

Donaciones para pelear contra la COVID-19

Al igual que otras bandas, Queen está donando sus ganancias a un fondo de la Organización Mundial de la Salud OMS) para trabajadores de la salud.

La gente siente este desafío. Quieren ser los mejores. Ellos quieren ganar y la canción simplemente lo tiene. Por lo tanto, se ha convertido en una forma maravillosa de expresar triunfo y determinación frente a algo muy difícil“, destacó May.

La banda canceló una gira por el Reino Unido y Europa. May dijo que fue "desgarrador" cancelar los shows después de que los fanáticos compraron 400 mil boletos.

