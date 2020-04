Después de doce años, el elenco original de la película “High School Musical” se reencontró para cantar su emblemático tema “We´re all in this together” en medio de la pandemia que se está viviendo por el coronavirus.

Sin embargo, muchos fanáticos estuvieron inconformes, ya que Zac Efron no cantó y sólo presentó a sus compañeros.

Esta reunión se produjo gracias a la propuesta de una cadena de televisión norteamericana que propuso el hashtag #DisneyFamilySingAlong con el objetivo de que los ciudadanos se animaran frente a la cuarentena.

El director de las películas de “High School Musical” había comentado en ocasiones pasadas que quería reunir a todos los actores, por lo que esta propuesta de que cantaran juntos, a pesar de la distancia, le pareció una magnifica idea.

Quería encontrar algo en lo que pudieran participar y fue increíble que me hablarán para que formaran parte del especial de las canciones de Disney”. Kenny Ortega

Vanessa Hudgens, Corbin Blue, Ashley Tisdale, Monique Coleman y Lucas Grabeel fueron los actores que aparecieron cantando en el video. Aunque otros artistas de Disney también colaboraron y salieron a cantar.

¿Y Zac Efron?

Muchos fans no entendieron por qué Zac Efron no cantó y sólo presentó a sus compañeros diciendo estas palabras:

Hola a todos, espero que estén a salvo. Es un gran placer presentar una interpretación musical a cargo de algunos de mis más antiguos amigos Espero que lo disfruten y recuerden, estamos juntos en esto". Zac Efron

Ante esto, los usuarios no se hicieron esperar con los memes.

Actualmente, Estados Unidos es uno de los países más afectados por el coronavirus. Hay más de 690 mil infectados y han muerto alrededor de 36 mil personas.

