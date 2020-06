Un nuevo caso que involucra a la policía de Estados Unidos con una muerte salió a la luz tras la publicación de un video que muestra el arresto de un hombre afroamericano, quien aseguró que no podía respirar, a lo que un oficial respondió "No me importa", minutos antes de que el sospechoso dejara de responder.

La víctima fue identificada como Derrick Scott, de 42 años; el video del arresto, ocurrido en 2019, fue publicado por la policía de Oklahoma esta semana a pedido de los manifestantes de Black Lives Matter.

El lanzamiento de las imágenes se produce en medio de un intenso debate en la Unión Americana sobre la brutalidad policial y la justicia racial después de la muerte de George Floyd, quien dijo "No puedo respirar" cuando un policía de Minneapolis se arrodilló en su cuello durante casi nueve minutos.

¿Por qué arrestaron a Derrick Scott?

El arresto del hombre de 42 años se dio el 20 de mayo de 2019 tras la llamada de una persona al 911, asegurando que el hombre estaba amenazando a las personas con una pistola.

Al arribo de los oficiales al lugar, Derrick Scott comenzó a correr. Durante la inspección, luego de ser sometido por los agentes del orden, se le encontró una pistola en el bolsillo de su pantalón.

De acuerdo con el capitán de policía, Larry Withrow, cuando Scott parecía quedar inconsciente fue llevado a una "posición de recuperación", y los oficiales llamaron a una ambulancia para que pudieran brindarle atención necesaria.

Ante la evidencia de que el policía aseguró no importarle que el detenido no pudiera respirar, Withrow defendió al oficial.

Durante el calor de un conflicto como ése, ciertamente eso puede ser algo que dice un oficial. Sólo entiendo que los oficiales están peleando con alguien en ese momento ", dijo Withrow a NBC.

Después de la muerte de Derrick Scott bajo custodia de la policía de Estados Unidos, ​​la oficina del fiscal de distrito del condado de Oklahoma determinó que los agentes involucrados actuaron de manera apropiada. Todos los oficiales quedaron libres.

Las imágenes del arresto de Derrick Scott surgen un año después del hecho y en medio de las protestas antirracismo registradas por la muerte de George Floyd en Estados Unidos y varias partes del mundo.

