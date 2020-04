Una nueva polémica surgió en Estados Unidos luego de las declaraciones de la alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, quien pidió de forma reiterada que los negocios volvieran a la normalidad pese a la pandemia de coronavirus.

Me encantaría todo abierto porque hemos tenido virus durante años que han estado aquí”.

Ante ello, el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, señaló que esto no ocurrirá pronto, ya que Nevada “claramente no está lista para reabrir” y que no usará a Nevada como un “grupo de control” para el resto del país.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Industria del Juego, así como sus trabajadores que, “también se han opuesto a la idea de volver al trabajo”.

Con el objetivo de realizar una desescalada muy controlada, la Junta de Control de Juegos de Nevada ha emitido una serie de pautas en los que detallan los pasos que los casinos deberán tomar antes de volver a abrir.

Entre otros aspectos de tipo administrativo, se plantean una serie de procedimientos, sin pretender se exhaustivos, y se exige establecer un Plan de Reapertura que aborde diferentes cuestiones, entre ellas la notificación de la fecha y hora de reapertura, así como la identificación de áreas que se reabrirán.

Sisolak también agregó que se amplió el cierre de Nevada hasta el 30 de Abril por el COVID-19, una medida con la que se restringen las actividades a los negocios esenciales para reducir las oportunidades de contacto interpersonal y así ayudar a frenar el impacto de la pandemia.

Cerraron casinos en Las Vegas desde marzo

Todos los casinos de Las Vegas cerrarán por un mes por una orden del gobernador del estado de Nevada anunciada el pasado mes de marzo, que busca evitar una mayor propagación del nuevo coronavirus.

El gobernador Steve Sisolak dispuso el cierre de comercios no esenciales, que abarca también bares, cines, gimnasios y restaurantes.

