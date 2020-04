Autumn y Willow son dos alpacas desfilan por las calles de Coto de Caza en California, Estados Unidos, para llevar un poco de diversión a los residentes en medio de la pandemia de la COVID-19.

El video compartido en redes sociales mostró a las alpacas, Autumn y Willow, dando un paseo por el vecindario mientras la gente miraba con alegría, sonreía y se deja cautivar por la ternura del par de animales.

Sam, la dueña de las alpacas, dijo que decidió sacarlas para "alegrar" a su comunidad en medio de la pandemia de coronavirus.

California afectada por el coronavirus

California tiene más de 35 mil 600 casos confirmados de coronavirus y acumula mil 300 muertes, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Este miércoles se informó que dos personas enfermas murieron por coronavirus en California semanas antes de la primera muerte confirmada oficialmente por el virus en Estados Unidos.

Las dos personas murieron en sus casas el 6 y el 17 de febrero, según precisaron autoridades del condado de Santa Clara. La primera muerte documentada por el virus en Estados Unidos fue el 29 de febrero en Kirkland, Washington.

El forense recibió confirmación el martes de que las muestras de tejido enviadas a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) habían dado positivo en el virus, informaron las autoridades.

El anuncio llegó después de que el gobernador de California, Gavin Newsom, prometiera dar el miércoles una sesión informativa “profunda” sobre la capacidad del estado de hacer pruebas e identificar y aislar a personas infectadas.

Aún no hay condiciones en California para levantar la cuarentena

El gobernador de California, Gavin Newsom, tiene planeado un esquema de lo que haría falta para levantar las restricciones impuestas por el coronavirus en el estado más poblado del país vecino.

Newsom dijo que no relajaría la orden estatal de confinamiento hasta que las hospitalizaciones empiecen a reducirse, en particular aquellas en unidades de terapia intensiva.

Agregó que el estado necesitará más pruebas, tratamientos y la capacidad de que empresas, escuelas y guarderías mantengan el distanciamiento físico.

