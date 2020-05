Anciana de 100 años quiere morir e inicia huelga de hambre

A sus 100 años, Hélène Wuillemin quiere morir en paz. Esta centenaria francesa inició una huelga de hambre para que le practiquen la eutanasia y pueda poner fin a los dolores de la vejez, a pesar de que no tiene ninguna enfermedad.

En Francia, la eutanasia y el suicidio asistidos están prohibidos. Algunos ciudadanos intentan ir a otros países vecinos, como Suiza o Bélgica para recibir el procedimiento.

Lo intenté en Suiza, no me aceptaron; quise intentarlo en Bélgica, es complicado. Sin embargo, considero que tengo todos los criterios que me permitirían la eutanasia. Estimo que tengo todos los criterios, no me rehúso a pagar lo que tenga que pagar, si es muy caro, me da lo mismo pero nadie quiere”.

Hélène bebe agua, té y solo ingiere sus medicamentos para el dolor. Asegura que uno de sus grandes placeres es comer. Sin embargo, no hay manera de detener su huelga de hambre.

Me da miedo cortarme las venas, eso me da miedo. No veo qué pueda hacer entonces después de reflexionar me dije: lo más simple es dejar de comer. No es sucio, es lo más fácil para mí entonces decidí dejar de comer”.

Sus malestares

Equipada con audífonos, no escucha bien a sus interlocutores en el teléfono y su vista disminuye. Pasa las noches desde hace varios años en un sillón reclinable y asegura que los dolores la despiertan.

Tengo envidia de la gente que duerme. Yo espero, espero que la muerte venga”.

Hélène, nació el 6 de marzo de 1920, recuerda el estallido de la Segunda Guerra Mundial cuando tenía 19 años. Su esposo murió hace mucho tiempo y ella crió a sus hijos sola pero asegura que por ahora ya solo quiere descansar.

