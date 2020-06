El "asesino del Golden State" se declara culpable de haber cometido 13 asesinatos y admitió que cometió docenas de violaciones y allanamientos de morada que aterrorizaron el estado de California durante los años setenta y ochenta.

Joseph James DeAngelo, de 74 años y conocido como “el asesino del Golden State”, se declaró culpable como parte de un acuerdo más amplio con los fiscales para evitar una posible sentencia de muerte a cambio de admitir todos los delitos de los que se le acusa, con o sin cargos, en 11 condados de California.

¿En qué consistió este acuerdo?

Según los términos del acuerdo, aprobado por el juez de Tribunal Superior Michael Bowman en la audiencia del lunes, DeAngelo se enfrenta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en lugar de una potencial sentencia de muerte.

Los fiscales dijeron que el acuerdo garantiza que los sobrevivientes de edad avanzada y los familiares de las víctimas puedan ver el caso resuelto con vida, ahorrándoles procedimientos legales adicionales que probablemente se hubieran prolongado otra década.

La audiencia se celebró en un salón de la Universidad de Sacramento en lugar de un juzgado para permitir que los asientos estuviesen lo suficientemente distanciados para cumplir con las directrices de seguridad sanitaria por la pandemia de coronavirus.

El acusado y sus abogados usaron pantallas faciales de plástico transparente.

DeAngelo confesó ser el violento criminal

El llamado “asesino del Golden State” vestido con el traje naranja de recluso, permaneció sentado en una silla de ruedas sin mostrar expresión alguna y con la mandíbula floja durante las siete horas de la vista.

El expolicía habló con una voz débil y ronca solo para responder sí o no a las preguntas del juez; más tarde para pronunciar la palabra “culpable” cuando Bowman le preguntó sobre cada uno de los 13 cargos de asesinato y secuestro en primer grado.

También respondió “lo admito” a docenas de acusaciones de violación, robo y otros crímenes mientras los fiscales se turnaban para presentar declaraciones “basadas en hechos” que detallaban gráficamente cada asesinato, agresión sexual y robo con invasión de propiedad de los que DeAngelo fue acusado. Sus admisiones abarcaron un total de 161 crímenes sin cargos, dijeron los fiscales.

Su aparente alter ego

Los fiscales también revelaron que el día de su arresto, mientras estaba solo en una sala de interrogatorios, DeAngelo fue escuchado teniendo una animada conversación consigo mismo, refiriéndose a un aparente alter ego llamado “Jerry”, de quien dijo que estaba “dentro de su cabeza” y que le había obligado a “hacer esas cosas”.

El arresto de Joseph James DeAngelo en 2018 puso fin a más de 40 años de investigación que las autoridades finalmente resolvieron a través de pruebas de ADN y datos de páginas web comerciales sobre genealogía.

El avance se produjo unos dos meses después de que el caso generara un renovado interés por todo el país a raíz de la publicación del libro superventas “I’ll Be Gone in the Dark” (Desapareceré en la oscuridad). Una serie documental para televisión inspirada en el libro se estrenó casualmente el pasado domingo por la cadena de televisión HBO.

Se le relaciona con casi 50 violaciones

Además de los 13 asesinatos y secuestros, los fiscales dijeron que el “asesino del Golden State” estaba relacionado con casi 50 violaciones y más de 120 allanamientos, la mayoría en Sacramento y alrededores, en el este de la bahía de San Francisco y el sur de California.

La ola de crímenes se produjo entre 1975 y 1986 y comenzó cuando el hombre todavía era policía. Sirvió en dos departamentos de ciudades pequeñas durante la década de 1970.

El sospechoso era conocido por colarse en las habitaciones de sus víctimas por la noche, atarlas, violarlas y robarles sus objetos de valor.

El procedimiento formal de sentencia está programado para el 17 de agosto.

