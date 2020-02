Así trató Estados Unidos el primer caso de coronavirus

El nuevo coronavirus 2019 que se originó en Wuhan, China, se ha propagado rápidamente por varios países del mundo. El primer caso confirmado en el continente americano se dio el 20 de enero en Estados Unidos, cuando un hombre que presentaba síntomas sospechosos acudió a una clínica de Washington.

Las autoridades de salud estadounidenses detallaron en un informe médico, publicado en la revista médica The New Journal of Medicine, de la Sociedad Médica de Massachusetts, cómo trataron el primer caso de coronavirus en aquel país.

Primer caso sospechoso de Coronavirus en EU

De acuerdo con el informe, el 19 de enero de 2020, un hombre de 35 años con tos y fiebre acudió a una clínica de atención urgente en el condado de Snohomish, Washington, donde informó que había viajado a Wuhan, China, para visitar a su familia.

El paciente dijo que había visto una alerta de salud de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos sobre el nuevo brote de coronavirus en China y, debido a sus síntomas y viajes recientes, decidió solicitar atención médica.

El personal médico realizó la toma de muestras correspondientes al paciente, quien fue dado de alta en aislamiento domiciliario con monitoreo activo por parte del departamento de salud local.

El primer caso confirmado en el continente americano se dio el 20 de enero en Estados Unidos. Foto: The New Journal of Medicine

Así trataron primer caso de coronavirus en EU

El 20 de enero, las autoridades de salud confirmaron que las muestras tomadas al paciente dieron positivo para 2019-nCoV, por lo que fue ingresado en una unidad de aislamiento en el aire en el Centro Médico Regional de Providence para observación clínica.

Tras su hospitalización, el enfermo presentó tos seca persistente, náuseas y vómitos, así como dificultad para respirar y dolor en el pecho. El día de dos de internamiento el paciente evacuó el intestino suelto e informó molestias abdominales, por lo que durante seis días fue tratado con oxígeno suplementario, antipiréticos, antiinflamatorios y expectorantes.

Para el 25 de enero, las radiografías tomadas al hombre mostraron evidencia de neumonía en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, por lo que inició tratamiento con oxígeno suplementario, antibióticos y antivirales.

No obstante, el 29 de enero la condición clínica del paciente mejoró, por lo que los médicos suspendieron la administración de oxígeno. Su apetito mejoró y estaba asintomático, sólo con tos seca intermitente y nariz congestionada.

De acuerdo con el informe, hasta el 30 de enero el paciente permanecía hospitalizado.

El paciente comenzó a mejorar 10 días después de haber sido confirmado como portador del coronavirus Foto: AFP

Nuevo coronavirus 2019

Al menos 427 personas han muerto por el nuevo coronavirus denominado 2019-nCoV tras un brote en la ciudad china de Wuhan. Los síntomas de la enfermedad se han rastreado hasta el 8 de diciembre, pero China sólo comenzó a informar de casos el 31 de diciembre.

Desde entonces, se ha informado de 20 mil 633 casos en el mundo.

Al menos 427 personas han muerto por el nuevo coronavirus, denominado 2019-nCoV Foto: The New Journal of Medicine

