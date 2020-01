Atacar a Israel en pelea Irán-EU crearía un conflicto difícil de detener

Con justa razón la gente, mexicanos, latinoamericanos y personas que habita varias partes del planeta están preocupados porque esto ya se ha salido de control, las amenazas verbales que existieron para disuadir del conflicto ya fueron rebasadas, consideró el investigador y analista en Política Internacional y Asuntos Globales de la Universidad Anáhuac, el doctor Adolfo Laborde.

En una plática con José Cárdenas en su espacio noticioso de Uno TV, Laborde señaló que ya se ha anunciado que ha sido el resultado de las primeras escaladas del conflicto entre Irán y Estados Unidos, la neutralización del general Soleimani y los ataques en respuesta.

En ese sentido, el especialista señaló que el fenómeno se puede analizar en tres grandes rubros: el primero es un análisis geopolítico; hay muchas fichas geopolíticas que están ahí, hay una transición de poder en el mundo y Medio Oriente no es la excepción.

En el aspecto geoeconómico hay petróleo, no podríamos hablar de una región tan importante si no existe ese hidrocarburo.

Y tercero, podemos utilizar el análisis geoestratégico, que es la medición de fuerzas en términos militares; Estados Unidos solo en este lugar tiene: cinco mil tropas en Irak más otros tres mil que se van a enviar, pero en toda la región tiene alrededor de 64 mil miembros de sus unidades militares, aunado al despliegue de aviones B-52 recientemente en Arabia Saudita y dos portaaviones que están en la zona, hacen que el conflicto sea de escala mayor.

Si no hubiera este tipo de movilizaciones militares podríamos pensar que estamos en una guerra verbal, como ha sucedido los últimos dos años, sin embargo, hoy hay una inversión de recursos y esos recursos nos pueden dar pistas para entender el siguiente paso de Estados Unidos.

También vale la pena recordar que Estados Unidos es parte de la OTAN (Organización para el Tratado del Atlántico Norte), y un principio de la OTAN es que si alguno de sus países miembros es atacado, el resto de los miembros tienen que solidarizarse y defenderlo o apoyarlo, entonces, ante un eventual ataque de Irán, por eso era muy importante saber quién, en términos del Derecho Internacional y de la interpretación de lo que está pasando, iba a atacar primero porque, con base en eso la respuesta de los aliados se iba a ver efectiva.

Número dos, los países que están o que tienen intereses, por supuesto es Rusia que tiene intereses geopolíticos con su presencia en Siria donde tiene una base militar, y China que tampoco se ha mencionado mucho que es un gran país que se abastece de petróleo de la región y Japón, siendo este un aliado de Estados Unidos.

Sin embargo, el doctor en en Ciencias Políticas y Sociales considera que hay un tercer actor que no se ha mencionado y que ya por ahí se habla que hay amenazas para atacarlo, dicho actor es Israel, y si Israel llega a entrar al conflicto esto podría descomponerse y tendríamos realmente un conflicto muy difícil de detener.

Al ser cuestionado sobre si el conflicto con Irán sea un pretexto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump para distraer la atención del juicio político al que será sometido por el Senado en los próximos días, Laborde señaló que esto es una coyuntura, por supuesto que está ahí y es una amenaza, un tema de política interna.

Sin embargo, destaca que no hay que olvidar el tema de la transición de poder y el aumento de capacidades, no solamente militares sino económicas, de los competidores de Estados Unidos que están pidiendo una mayor gobernanza, una mayor participación y Medio Oriente no es la excepción.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?