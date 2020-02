Bernie Sanders acusa a Putin de tratar de interferir en elecciones de EU

Bernie Sanders, senador y precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, pidió al gobierno ruso que no interfiera en las elecciones de su país y calificó al presidente ruso, Vladimir Putin, como un “matón autócrata”.

No me importa, francamente, a quién quiere Putin como presidente. Mi mensaje a Putin es claro: no te acerques a las elecciones estadounidenses y, como presidente, me aseguraré de que no lo hagas". Bernie Sanders

En un comunicado, agregó que en los comicios de 2016, Rusia dividió al país con una campaña en Internet, y “tengo entendido que lo volverán a hacer”. Esta reacción se produce tras conocerse que una sesión informativa filtrada, un alto funcionario de inteligencia estadounidense dijo que Rusia quiere la reelección de Trump.

También, Sanders reconoció haber escuchado el rumor en una reunión de inteligencia desde hace un mes. "Bueno, no estaba claro qué papel van a jugar [...] Nos dijeron que Rusia, tal vez otros países, se van a involucrar en esta campaña. Y mira, aquí está el mensaje para Rusia: mantente fuera de las elecciones estadounidenses".

Reiteró que él no considera al ejecutivo ruso su amigo, a diferencia del presidente estadounidense Donald Trump, pues para él, Putin “es un matón autócrata que trata de destruir la democracia y aplasta a los disidentes en Rusia".

La elección

Los demócratas votan este sábado para elegir al candidato que enfrente a Donald Trump, con el favorito Bernie Sanders debilitado por denuncias de una injerencia rusa a su favor.

En esta tercera cita de las internas del partido, después de Iowa y New Hampshire, Sanders espera consolidar su ventaja antes de la votación del "Súper Martes" del 3 de marzo, día en que votan simultáneamente 14 estados.

"De lo que trata esta campaña, y de lo que tratará nuestra administración, es de asegurarnos de que todos en la nación más rica de la historia del mundo puedan vivir con seguridad y dignidad. Eso no es pedir demasiado", tuiteó Sanders unas horas antes del inicio de la votación.

Esta cita llega ensombrecida por informes revelados en los últimos días sobre un nuevo intento de injerencia rusa en las elecciones estadounidenses.

