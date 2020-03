Por propagación de coronavirus en Madrid, calles y escuelas lucen semivacías

Las calles de Madrid, España, lucen semivacías, mientras los centros educativos permanecen cerrados desde este miércoles y hasta dentro de quince días para intentar frenar la propagación del coronavirus; aulas y parques, normalmente llenos, ahora están desérticos, pues los ciudadanos están en sus hogares.

Esther, habitante de Madrid, dijo para los micrófonos de Unotv.com:

Salimos menos de casa. No me preocupo mucho por los niños, porque dicen que para ellos no es tanto riesgo. Me preocupo más por mis padres, que nosotros podamos contraer y contagiarlo (el coronavirus) a personas mayores, que son personas de riesgo”.

Jornadas sanitarias por coronavirus en Madrid, España

Operarios de limpieza desinfectan cada noche autobuses, trenes del Metro y otros sistemas de transporte público; hasta este miércoles van 47 muertos y más de dos mil contagiados, la mitad de ellos en Madrid. Pedro sánchez, presidente del Gobierno español, señaló en un mensaje a medios:

Todas las decisiones que se han tomado y se toman durante esta crisis responden estrictamente a criterios científicos. Estamos, en consecuencia, ante una emergencia sanitaria que nos va a costar. Vamos a tener por delante semanas difíciles y duras”.

Vuelos a Italia, cancelados

El Gobierno ha cancelado vuelos a Italia y se recomienda evitar viajes nacionales e internacionales, salvo los que sean estrictamente necesarios. Las restricciones llevaron a cerrar centros culturales, bibliotecas y residencias para personas mayores durante los próximos 15 días en Madrid, y en las provincias españolas de Álava y La Rioja, los contagios de COVID-19 crecen a un ritmo de 30% diario.

Ante las medidas de alerta lanzadas por el gobierno, ciudadanos empiezan a hacer compras de emergencia en supermercados: productos como carne, pollo o papel higiénico comienzan a escasear en los estantes.

Rosa, habitante de Madrid:

Como que se cree que ya no va a haber alimentos, pero yo creo que la cosa no es para tanto, no hay por qué estar tan alarmados".

Diversos sectores, afectados

Las medidas de prevención afectan también al turismo: en el emblemático Museo del Prado no hay las habituales filas de personas; el acceso se ha limitado a un máximo de 500 personas diarias. En tanto, hospitales empiezan a verse desbordados por el alto número de pacientes en los servicios de urgencias, donde además comienzan a escasear mascarillas y otros útiles sanitarios.

Para evitar colapso y sobresaturación en hospitales, autoridades recomiendan a aquellas personas con posibles síntomas que llamen a emergencias para recibir una primera atención y diagnóstico en sus hogares, a fin de que se traslade a hospitales sólo a personas que realmente lo necesiten.

