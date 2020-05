Cientos de personas en China salen del confinamiento y van a la playa

Cientos de personas acudieron en masa a una playa popular en la ciudad sureña china de Shenzhen este sábado a medida que los temores sobre el nuevo coronavirus en China continúan disminuyendo.

Hasta el sábado, Shenzhen ha tenido 462 casos confirmados y 3 muertes y no hay nuevos casos confirmados durante más de dos semanas, según las estadísticas oficiales.

Los visitantes de la playa Dameisha, que se encuentra al este del centro de la ciudad de Shenzhen, debían reservar un lugar con anticipación, presentar un código QR de salud y hacer que se verificaran sus temperaturas en la entrada.

Había 1,000 lugares disponibles por cada horario de tres horas a partir de las 7 a.m. a 10 p.m.

Un total de 5 mil para el día sin límite de cuánto tiempo podían pasar las personas en la playa. Al final del sábado por la mañana, todas las máquinas tragamonedas habían desaparecido.

Dameisha ha tenido un sistema de reservas para la temporada alta durante varios años. Sin embargo, en años anteriores limitaron los números a 80 mil por día.

No todos cumplieron las normas

Las reglas establecían que los visitantes debían usar máscaras, sin embargo, la aplicación de la ley era variable y las personas sentadas bajo las sombrillas generalmente se dejaban solas, sin importar si llevaban o no una máscara. Algunos expresaron su alivio al no sentir que debían usar una máscara.

Poder traer a nuestro hijo aquí y no tener que usar una máscara significa que no me siento tan incómodo como durante el encierro", dijo Zhang Jing, de 36 años.

A pesar de su alegría de estar al sol, algunos visitantes seguían preocupados por el coronavirus.

El trabajador de finanzas, Zhang, de 39 años, dijo que estaba particularmente preocupado por el riesgo de casos importados, por ejemplo, de Hong Kong. La antigua colonia británica se encuentra al lado de Shenzhen y se espera que varios puntos fronterizos se abran pronto.

China ha confirmado 82 mil 941 casos de COVID-19 hasta el viernes y 4 mil 633 muertes. El gobierno no incluye a las personas que se consideran portadores asintomáticos del virus en su recuento y no publica una cantidad acumulativa de casos asintomáticos.

