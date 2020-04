En medio de la emergencia sanitaria que se vive en Estados Unidos por el nuevo coronavirus Covid-19, una alcaldesa en Texas desobedeció sus propias reglas y rompió la cuarentena para acudir al manicurista.

Becky Ames, alcaldesa de la ciudad de Beaumont, Texas, se disculpó por haber desobedecido su propia orden de quedarse en casa para asistir a una cita con su manicurista en medio de la pandemia por Covid-19 que enfrenta el estado.

Los hechos fueron investigados

El viaje que realizó la alcaldesa al salón de belleza generó una investigación por parte del fiscal de distrito, luego de que apareciera una imagen de la funcionaria en una mesa de manicurista, usando cubrebocas y con las manos en un recipiente de agua.

De acuerdo a medios locales, la fotografía de inmediato generó severas críticas contra la alcaldesa, ya que ésta desobedeció sus propias órdenes en medio de la crisis sanitaria que se vive por el Covid-19.

Ames pidió el perdón de los ciudadanos y dijo que como funcionaria electa ella está sometida a están Foto: Instagram Becky Ames

Alcaldesa Becky Ames ofreció disculpas

Recientemente la alcaldesa, Becky Ames, se disculpó públicamente y reconoció que tuvo una “falta de juicio”.

Prometo que no era con intención de malicia... Nunca debí haber entrado al salón el pasado martes. No fue mi intención tomar privilegio personal mientras le pedía a otros sacrificarse y por eso me arrepiento realmente”, reconoció la alcaldesa de Beaumont, Texas.

Ames pidió el perdón de los ciudadanos y dijo que como funcionaria electa ella está sometida a estándares más altos. “Lamento mi acción ese día. Honestamente lo siento mucho y rezo porque me perdonen”, expresó.

Alcaldesa desobedeció sus propias órdenes

La alcaldesa emitió una orden de quedarse en casa, además ordenó el cierre de negocios no esenciales desde el 27 de marzo, una semana antes de que el gobernador Greg Abbott impusiera órdenes similares en el estado el 2 de abril.

El Departamento de Licencias y Regulación de Texas y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Jefferson actualmente están investigando si el incidente representó una violación. En caso de que sea así se podría emitir una multa de hasta mil dólares.

