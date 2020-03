Un grupo de jóvenes de un pueblo del sur de España trató de impedir, a pedradas, la llegada de ambulancias con 28 ancianos contagiados del nuevo coronavirus, informó la policía.

En una comunicación oficial, el cuerpo de seguridad indicó que los incidentes ocurrieron el martes por la tarde en La Línea de Concepción, un empobrecido municipio andaluz junto al territorio británico de Gibraltar.

Los jóvenes lanzaron piedras y profirieron insultos a varias ambulancias, cuyo paso intentaron bloquear aparcando un coche en medio de la carretera. Por estos hechos se detuvo a dos hombres de 32 y 25 años, indicó la autoridad.

El ataque a los pacientes con coronavirus

Los pacientes estaban siendo transferidos a una residencia de La Línea para recibir tratamiento médico.

Unas cincuenta personas, "sobre todo jóvenes", esperaban fuera del geriátrico "provocando, amenazando e insultando a los policías y a la gente que habían traído".

Los problemas continuaron después con algunos locales, lanzando objetos desde las azoteas, incluso "material inflamable".

Estos sucesos se conocen el día en que España alcanzó 3 mil 434 decesos por la pandemia del coronavirus y superó a China como el segundo país del mundo con más víctimas.

A pesar del confinamiento de casi total de su población, el coronavirus sigue propagándose y ya cuenta con más de 47 mil infectados, azotando especialmente a la población más envejecida con decenas de fallecidos en geriátricos.

Azotada por un alto desempleo, La Línea, en la provincia sureña de Cádiz, se conoce por ser un foco de narcotráfico y contrabando de tabaco desde el cercano Marruecos.

Hay un ambiente tenso porque los que hacen actividades ilegales como el contrabando de tabaco o el tráfico de hachís no pueden hacer nada, no se pueden mover de casa sin justificación. Cuando están intentando salir, enseguida los localizamos, porque al no haber casi nadie en la calle, las patrullas se mueven de forma más rápida". Portavoz de la policía

