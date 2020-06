Asintomáticos, personas contagiadas del coronavirus (COVID-19) que no presentan síntomas, no pueden contagiar a otros la enfermedad, fue una noticia que circuló el lunes en medios de comunicación; tras ello, Maria Van Kerkhove, jefa técnica del Manejo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo que eso se debió a que citó unos pocos estudios en la materia, pero aclaró que no se puede dar por sentada esa teoría.

En la víspera, Maria Van Kerkhove comentó que la OMS revisó algunos pocos estudios que abordan el tema de personas asintomáticas, y agregó que sus palabras fueron interpretadas con la implicación de que raramente transmiten el COVID-19. Las declaraciones de Maria Van Kerkhove causaron confusión y preguntas de expertos independientes y funcionarios de salud que han recomendado y, en algunos casos requerido, que las personas lleven cubrebocas para prevenir la diseminación del virus.

La aclaración que la funcionaria de la OMS ofreció sobre los asintomáticos de COVID-19 dejó en evidencia:

Persisten muchas interrogantes sobre si estas personas pueden contagiar a los demás.

¿Fiebre, tos seca o problemas respiratorios, son los síntomas a tomar en cuenta?

Maria Van Kerkhove añadió:

A lo que me refería ayer fue a unos pocos estudios, dos o tres estudios que han sido publicados, que tratan de seguir casos asintomáticos. Es un subgrupo muy pequeño de estudios. Yo usé la frase ‘muy raros’ y pienso que es un malentendido decir que la transmisión asintomática es muy rara globalmente. Yo me refería a un subgrupo de estudios”.

Asintomáticos en España

Un tercio de los infectados por COVID-19 en España son asintomáticos, reveló una actualización de un estudio publicado por el Gobierno, que confirmó que un 5.2% de la población contrajo el virus. Se concluye que "un tercio de las personas que tienen infección no tienen síntomas, por tanto no acudirían al servicio de salud", señaló en rueda de prensa Marina Pollán, directora del Centro Nacional de Epidemiología.

