En la India existe un automóvil que circula por las calles y les advierte a las personas sobre los peligros del coronavirus. El fabricante de vehículos, K. Sudhakar, diseñó el automóvil con la imagen microscópica de la COVID-19.

Entonces, pensé que haría algo con el coronavirus y le mostraría a la gente sobre los peligros para alentarlos a permanecer dentro de sus casas y mantenerse a salvo”. K. Sudhakar, fabricante.

El automóvil tiene seis ruedas y alcanza una velocidad de hasta 40 kilómetros por hora. Su color es verde llamativo y simula la imagen del virus.

Este es un automóvil completo con suspensión y dirección. Vamos a llevarlo por la ciudad y tomar conciencia del peligro del coronavirus y la necesidad de permanecer en el interior”. K. Sudhakar, fabricante.

El principal objetivo de este vehículo es alentar a las personas a que se queden en su casa para evitar la propagación del coronavirus.

¿Qué más está pasando en las calles de la India?

El coronavirus ha puesto en aislamiento a más de un millón de indios a sus hogares, por lo que los animales se están apropiando de las calles vacías.

En Nueva Delhi, varios monos han hecho caso omiso de la vigilancia de los guardias militares y vagan por el barrio del palacio presidencial, donde se encuentran los ministerios y centros de poder.

Roban mucho, pero aún no amenazan a los humanos". Vigilante.

En Bombay, que es el centro económico del país, se pueden ver pavorreales encaramados sobre coches estacionados, mostrando su magnífico plumaje.

Sin embargo, los animales callejeros habituales de las ciudades indias no son los únicos que se benefician del aislamiento de los seres humanos, a los que sólo se les permite salir para compras esenciales.

En el pequeño estado montañoso de Sikkim, un oso negro del Himalaya se aventuró la semana pasada a una oficina de telecomunicaciones e hirió a un ingeniero, de acuerdo con los medios locales

Funcionarios forestales también han difundido en las redes sociales videos de elefantes paseando por calles desiertas con comercios cerrados.

Aunque este aislamiento también ha traido consecuencias terribles para los animales. Cuatro caballos, normalmente utilizados para transportar turistas han muerto de hambre en los últimos días. Alrededor de 115 de estos caballos quedaron a su suerte desde que el gobierno indio decretó una cuarentena de tres semanas.

Se están enfermando. Tememos que muchos de ellos mueran en los próximos días si no reciben alimentos". Sushmita Roy, portavoz de la organización Love and Care for Animals.

La organización de defensa de los animales Posh Foundation, recibe cada vez más llamadas alertando sobre animales abandonados o hambrientos.

Coronavirus en la India

India se encuentra actualmente bajo un bloqueo nacional de 21 días declarado por el primer ministro, Narendra Modi, a fines de marzo para combatir la epidemia.

El país ha reportado más de 4 mil casos activos de coronavirus y 149 muertes, según cifras del ministerio de salud.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?