El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, contrarió las orientaciones de su Ministerio de Salud paseando este domingo por Brasilia, acercándose a seguidores y reforzando su llamado de romper la cuarentena. "Brasil no puede parar", dijo pese al avance del coronavirus (orthocoronavirinae) que ya cobró más de 100 muertes en el país.

En un video difundido en su cuenta de Twitter, Jair Bolsonaro dijo a un vendedor ambulante de Brasil:

Lo que he conversado con las personas es que quieren trabajar, lo que he dicho desde el principio, vamos a tener cuidado, mayor de 65 años se queda en casa",

Menos de 24 horas antes, el ministro de Salud de Brasil, Luiz Henrique Mandetta, había resaltado nuevamente la importancia del aislamiento social en la lucha contra el coronavirus (orthocoronavirinae), que en el Gigante Sudamericano suma tres mil 904 casos y 114 muertes.

Desdeña al coronavirus

A medida que aumenta la incidencia del COVID-19 en Brasil, país más grande de Latinoamérica, Jair Bolsonaro insiste en que se trata de un problema menor y pasajero y que las medidas para contenerlo son innecesarias. Ningún mandatario de un país tiene una posición tan desdeñosa, aseguran analistas políticos,

Jair Bolsonaro afirmó que su respuesta a la enfermedad es similar a la de su colega estadounidense Donald Trump.

afirmó que su respuesta a la enfermedad es similar a la de su colega estadounidense Donald Trump. Pero el mandatario brasileño ha ido más allá, al catalogarla como "gripecita".

Dice que gobernadores de estados cometieron verdaderos crímenes al tomar medidas enérgicas para contener la pandemia.

Hay que estudiar al brasileño. No se contagia de nada. Uno ve a un tipo tirarse de cabeza a la cloaca, ¿cierto? No le pasa nada. Creo que mucha gente ya estaba infectada en Brasil, hace meses o semanas y ya tienen los anticuerpos que ayudan a no proliferarse, Tengo la esperanza de que sea una realidad".

