Marcos Espinal, director del departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), informó este martes en sesión informativa que la propagación del COVID-19 continuará incrementando en América Latina, en un mes que será “crítico para la región”; recomendó no levantar las medidas de distanciamiento social.

Mayo será un mes muy crítico, por lo que es importante no bajar la guardia. No importa ser el epicentro, ya lo vimos una vez allá en Europa. No bajen la guardia y continúen con las medidas de mitigación”.

Como recomendaciones, el especialista dijo que el momento en que los Gobierno de América Latina decidan una reactivación de actividades, esta deberá ser paulatina, con monitoreo para evitar una segunda ola o pico de COVID-19: “definitivamente estaremos afectados porque el mundo no ha escapado, pero es importante no bajar la guardia para minimizar el impacto del brote, las muertes y el número de casos”.

Más recomendaciones para América Latina

El especialista Marcos Espinal reiteró que América Latina está en un “momento crítico” y que no se debe bajar la guardia. En tanto, la directora de la OPS, Carissa Etienne, señaló durante su intervención que ya se puede producir una segunda oleada de la pandemia de COVID-19 en la región si no se cumple con todas las medidas decretadas para la emergencia sanitaria en cada país.

Les ruego que consideren el siguiente enfoque: primero sean cautelosos; la suavidad o la eliminación de la restricción puede acelerar la propagación del coronavirus, y abrir la puerta a un resurgimiento dramático y una propagación a otras áreas adyacentes”.

