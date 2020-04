Una mujer violó la norma de confinamiento por el coronavirus en Argentina y salió a la calles sin portar cubrebocas desobedeciendo a la recomendación de llevar este tipo de protecciones para evitar la propagación de contagios de Covid-19. Cuando fue interceptada por la policía debido a su comportamiento, ella respondió agrediendo a un oficial y arrojándole gas pimienta.

La ciudadana salió sin cubrebocas en Villa Ballester, localidad ubicada en Buenos Aires, Argentina. La policía notó que estaba violando las reglas de la cuarentena, en el país que ha reportado al menos 151 muertes por el nuevo coronavirus (Orthocoronavirinae) y más de 3,100 personas contagiadas, y de inmediato quiso detenerla para recordarle las medidas preventivas que debe tomar para protegerse del virus. Al verse perseguida por los oficiales, la mujer reaccionó golpeando, mordiendo y atacando con gas pimienta a los uniformados.

La mujer que violó la cuarentena en Buenos Aires, Argentina, salió a la calle en plena pandemia por el coronavirus sin llevar un cubrebocas en el rostro para evitar contagiarse del virus que ha causado miles de muertes en el mundo. Su argumento ante los oficiales que trataron de advertirle el riesgo que corría al circular así en la vía pública fue había decidido salir de su casa amparándose en la Constitución Nacional. Al verse observada y ante la insistencia de los agentes, reaccionó golpeándolos y lanzando gas pimienta a uno de ellos.

El momento que quedó grabado en un video ocurrió el martes pasado. La mujer caminaba por la calle cuando la policía comenzó a seguirla. Los oficiales incluso le pidieron que se identificara y ella respondió negativa justificando:

Un decreto no está por encima de la Constitución Nacional. No es estado de sitio, no me puedes tocar".

Cuando uno de los policías se colocó delante de la mujer, ella quiso protegerse de lo que consideraba una agresión y le lanzó gas pimienta. Al notar que atacaba al oficial, otros elementos persiguieron a la mujer y ella mordió la mano derecha de uno de ellos mientras a un tercero le rasguñó un brazo.

La agresora fue identificada como Laura Turzanski, tiene 29 años, y al parecer fue detenida y trasladada a una comisaría donde podría enfrentar cargos por resistencia a la autoridad, lesiones e infracción al artículo 205 que tiene que ver con violación a la cuarentena.

