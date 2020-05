La cantante Shakira brindó una ayuda humanitaria a Barranquilla ante la crisis del nuevo coronavirus (Orthocoronavirinae) que también afecta a Colombia. La intérprete de "Sale el Sol" donó a su ciudad natal miles de cubrebocas y 10 respiradores que serán destinados a hospitales; ante el apoyo de la colombiana, el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, le agradeció en Twitter.

Shakira hizo una donación de 50 mil cubrebocas y 10 respiradores para el sector salud de Barranquilla que enfrenta la pandemia del COVID-19 en primera línea. El alcalde de la ciudad, Jaime Pumajero, dio a conocer en su cuenta de Twitter que la pareja del futbolista Gerard Piqué se sumó a la batalla contra la emergencia sanitaria aportando "miles de cubrebocas" para el personal de salud pública y "respiradores que salvarán vidas".

Pumajero, alcalde de Barranquilla, agradeció a Shakira con un video en la red social. La cantante hizo llegar la ayuda para el sector salud, que se expone todos los días a un posible contagio del coronavirus, desde España. Los 50 mil cubrebocas fueron hechos en Barranquilla por una empresa local.

(Shakira) nos quería dar consejos sobre lo que estaba sucediendo en el mundo y sobre lo que ella había aprendido en España de esta pandemia y de lo que le vedría a Barranquilla. Era Shakira. Su amor por la ciudad, su solidaridad la llevó a hacer una donación muy importante en miles de cubrebocas N95 y varios respiradores que van a llegar a la ciudad y van a ayudarnos a cuidar a nuestra gente", Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla.

Pumarejo detalló que los cubrebocas hechos por una empresa barranquillera llegarán a las manos del personal hospitalario.

Como respuesta al agradecimiento público del funcionario, Shakira respondió:

Gracias a ustedes y al equipo de Alcaldía por su trabajo, a las manos Barranquilleras que me enorgullecen fabricando mascarillas para proteger nuestra población en riesgo y por ese mensaje lleno de cariño!! Me emociona cuando me dicen Shaki!".

En otro tuit, la cantante también comentó que espera que se sigan sumando recursos para "proteger a los nuestros".

En Colombia se registró el primer caso de COVID-19 el 6 de marzo. Han fallecido en el país casi 300 personas víctimas de la enfermedad y hasta este viernes se reportan 6,200 casos confirmados.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?