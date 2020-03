Alma Clara Corsini es una mujer italiana de 95 años que superó el coronavirus en un hospital en la provincia de Módena, al norte de Italia. De acuerdo con medios locales, la mujer se encuentra en buen estado de salud a pesar de su edad.

Corsini empezó con síntomas el pasado 5 de marzo, por lo que fue ingresada al hospital. Ahora que ya se encuentra estable, los doctores decidieron darla de alta para que pudiera irse a la casa de personas mayores donde reside.

Me encuentro bien. Son buena gente, me trataron bien y ya me mandaron a casa”. Alma Clara Corsini, paciente

Los doctores que la atendieron destacaron que la recuperación de la paciente se produjo sin la “terapia antiviral” que se esta administrando para combatir el coronavirus.

La imagen de la mujer, junto a los médicos, que se filtró a través de redes sociales ha devuelto la esperanza a todos los ciudadanos de Italia.

Emilia Romagna, una región muy afectada

La provincia de Módena se encuentra en la región de Emilia Romagna, la segunda más afectada por la expansión del coronavirus tras Lombardía.

Según los datos de las autoridades, Emilia Romagna tiene más de 8 mil casos de coronavirus y han muerto alrededor de 900 personas.

Italia, segundo país más afectado por el coronavirus

Actualmente, en Italia hay más de 80 mil casos de coronavirus y han muerto más de 8 mil personas.

Los ciudadanos italianos están preocupados, ya que la cantidad de casos diagnosticados sólo refleja una fracción de la cantidad real de infecciones, debido a que un gran número de países hace pruebas solo en casos que requieran atención hospitalaria.

Por tal razón, el norte, donde inició el brote, teme que las cifras oficiales estén subestimadas, mientras que en el sur hay miedo de una "explosión" de casos.

En algunos municipios del norte, como en el pueblo de Nembro, cerca de Bérgamo, el balance de muertos en tres meses era de 158, casi cinco veces el promedio anual de 35.

Una tendencia que se repite en otros municipios de esa próspera región, donde se registran seis veces más muertes que en los años precedentes.

Nos damos otros dos a tres días para analizar los datos y entender si las medidas adoptadas han sido eficaces. Esperamos que comiencen a disminuir". Attilio Fontana, presidente de Lombardía

En Bérgamo, otra ciudad con muchos casos de coronavirus, conmovió la imagen de los convoyes militares que a diario atraviesan la ciudad para transportar cadáveres a otras regiones donde puedan ser incinerados, debido a que el cementerio no tiene capacidad. Esto no se veía en la península desde la Segunda Guerra Mundial.

