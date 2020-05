La reacción que tuvo una burrita al reencontrarse con su dueño en España, tras dos meses de no verlo por la cuarentena que se impuso debido a la pandemia del nuevo coronavirus, conquistó a miles de usuarios en redes sociales. El animal comenzó a escalar en un monte para reunirse con él una vez que escuchó su voz y en todo momento fue visible su emoción.

Ismael Fernández es el dueño de la burrita que se emocionó al verlo regresar a casa, tras pasar meses alejado debido al confinamiento por el COVID-19. El habitante de la provincia de Málaga compartió el video en Facebook, se ve cómo fue su reencuentro con la burra Baldomera, animal que ya ha ganado popularidad debido a las miles de reproducciones de estas imágenes en las redes.

La burra Baldomera no contuvo su emoción al ver el regreso de su dueño a casa tras estar separados por las normas de distanciamiento social con las que se evitó un mayor número de casos de coronavirus en España. El animalito que aparece en el video vive en la casa de los papás de Fernández en El Borge, ubicado en el este de la provincia de Málaga.

No me da vergüenza que me oigan llorar porque aquí está una de las demostraciones de amor más incondicionales que existen. La de mi burra y amiga BALDOMEEEEEEERA al verme después de dos meses (ella también llora) y yo venía todo el camino a El Borge preparándome por si no me reconocía", escribió Ismael Fernández al publicar el video en Facebook.

Baldomera es una burra de cinco años que lleva dos años con la familia Fernández. Tal como se puede apreciar en las imágenes, al dueño de la mascota se le entrecortó la voz al tenerla de frente mientras ella comenzó a rebuznar como respuesta.

En varias entrevistas que ha tenido con medios de comunicación, debido a la popularidad del video que protagoniza junto a su burrita, Ismael de 38 años, comentó que decidió ir al pueblo de sus padres para descansar y la experiencia se ha convertido en toda una locura.

En Europa, se han registrado más de 170 mil muertes de víctimas del coronavirus, de ellas, España ha alcanzado hasta este jueves 27 mil 888. El país es uno de los más golpeados del continente por la pandemia junto con Reino Unido, Italia y Francia.

