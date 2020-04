La cuarentena por el nuevo coronavirus (Orthocoronavirinae) en Estados Unidos ha causado un efecto inesperado que ha conmovido a la población: la adopción a gran escala de mascotas. Las adopciones de animales sin hogar en medio del aislamiento por la pandemia se han disparado a tal grado, que los refugios celebran que se están quedando vacíos.

El encierro adoptado como medida para frenar los contagios del COVID-19 ha impulsado a muchos ciudadanos en Estados Unidos a adoptar una mascota, de acuerdo con los reportes de responsables de refugios. Por el confinamiento, destacan, también se ha incrementado la acogida temporal de animales.

Cristina Espinoza adoptó un perro recientemente. Es una de las residentes de San Francisco, California, que se ha sumado a esta oleada de adoptar una mascota en está época de aislamiento social por el coronavirus. Asegura que ver a la gente sumarse a este acto de bondad hacia los animales, le ha parecido "lindo".

Es muy, muy conmovedor ver cuántas personas han venido a ayudar. La gente está adoptando perros, la gente está albergando perros, literalmente más de lo que he visto en los 25 años que he estado en rescate de animales", Sherri Franklin, fundadora de Muttville Senior Dogs Rescue.

La incertidumbre por el futuro de los animales adoptados

Si bien, es destacable el número de personas que se han interesado por adoptar un animal abandonado para darle una nueva oportunidad de vida, para Jennifer Scarlett, presidenta del refugio SPCA de San Francisco, no todo es color de rosa en este disparo de adopciones de mascotas durante la pandemia del COVID-19 pues les preocupa qué será de ellos una vez que se termine el confinamiento y los humanos regresen a sus actividades.

No es tanto cuando las personas vuelvan a trabajar. Mi mayor preocupación es sobre las personas que no puedan volver a trabajar. Hemos visto en recesiones previas que, con dificultades económicas, algunas personas no pueden permitirse el lujo de tener mascotas y entonces es posible que se vea un aumento en la cantidad de animales que son abandonados porque la gente no puede permitirse el lujo de mantenerlos", indicó Scarlett.

A pesar de que el futuro de los animales que ahora tienen un dueño no podría estar del todo resuelto, la presencia de una mascota ha resultado beneficiosa en muchos hogares, tanto para el animal como para los humanos, en estos tiempos difíciles y estresantes.

Coronavirus en Estados Unidos

En los reportes más recientes, Estados Unidos ha registrado 54,841 muertes de víctimas del coronavirus y 964,937 casos confirmados.

