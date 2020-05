La doctora Sheetal Agarwal alegra los corazones de trabajadores migrantes varados en India, debido a las estrictas restricciones de confinamiento impuestas en el país a causa de la pandemia del nuevo coronavirus.

La mujer de 34 años de edad se disfraza de payasita y acude junto con su hermana a los albergues instalados en Nueva Delhi para hacer pasar un rato feliz a las personas que por ahora no tienen la posibilidad de regresar a sus casas.

En India, casi 100 millones de trabajadores migrantes se encuentran afectados y no pueden regresar a sus casas debido a las medidas de cuarentena que deben seguir para evitar más contagios del COVID-19 , por ello, Agarwal, decidió combinar su profesión de médico, por las de payaso y así alegrar a las personas que se encuentran confinadas en los albergues bajo medidas sanitarias.

La payasita que comparte momentos alegres con los trabajadores migrantes de India, que no pueden regresar a casa para reunirse con sus familiares, asegura que no tiene miedo a contraer el nuevo coronavirus, pero lo que más le aterra, es no poder hacer nada por las personas que se encuentran en esta difícil situación; por eso decidió hacerlos felices para hacerlos olvidar un poco los días que atraviesan.

El nivel de estrés de ellos es más alto teniendo en cuenta que ni siquiera están con sus familias y están realmente preocupados por regresar a casa, así que pensamos que sería maravilloso poder hacerlos reír y distraerlos del dolor que sienten". Sheetal Agarwal, doctora

Argawal comenzó a disfrazarse de payasita cuando vio a uno de sus colegas hacer lo mismo en un taller. Desde ahí descubrió su vocación por alegrar a las personas que viven con un padecimiento y asistía a hospitales para animar a niños. Ahora que la cuarentena frenó la que era su rutina, visita los albergues para dar su show que, también, está inspirado en la película de Patch Adams.

India inició la etapa de aislamiento social desde marzo. En el país asiático se han reportado más de 81 mil casos confirmados de COVID-19 entre sus mil 300 millones de habitantes. Las víctimas mortales por coronavirus llegaron a 2 mil 600 hasta este viernes.

