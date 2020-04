Dos gatos domésticos en Nueva York dieron positivo a coronavirus (COVID-19), marcando los primeros casos confirmados en animales de compañía en los Estados Unidos (EU), dijeron el miércoles funcionarios federales.

Se cree que los gatos, que tenían enfermedades respiratorias leves, contrajeron el coronavirus de personas en sus hogares o vecindarios, explicó el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y los Centros federales para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

El hallazgo, que se produce después de las pruebas positivas en algunos tigres y leones en el zoológico del Bronx , se suma a un pequeño número de casos confirmados del virus en animales de todo el mundo.

Sin indicios de que mascotas lo transmitan a seres humanos

Las autoridades estadounidenses dicen que, si bien parece que algunos animales pueden contraer el virus de las personas, no hay indicios de que las mascotas lo transmitan a los seres humanos.

No queremos que la gente entre en pánico. No queremos que la gente le tenga miedo a las mascotas [...] No hay evidencia de que las mascotas estén jugando un papel en la propagación de esta enfermedad a las personas", dijo el doctor Casey Barton Behraveshun, funcionario de los CDC que trabaja en las conexiones de salud entre humanos y animales.

Aún así, se recomienda que las personas eviten que sus mascotas interactúen con personas o animales fuera de sus hogares.

Pruebas para detectar COVID-19 en animales

Las pruebas de coronavirus para mascotas no se recomiendan a menos que un animal haya estado expuesto a una persona con COVID-19 y que tenga síntomas de la enfermedad, dijo la doctora Jane Rooney, del USDA.

Los veterinarios que piensan que las pruebas están justificadas deben contactar a los funcionarios estatales para decidir.

Barton Behravesh dijo que las pruebas con animales se realizan en laboratorios veterinarios y utilizan diferentes productos químicos que se usan para las pruebas en humanos, que han sido escasos durante la crisis.

La Asociación Americana de Medicina Veterinaria dice que las mascotas pueden quedarse en hogares donde una persona tiene COVID-19, siempre y cuando el animal pueda ser atendido.

