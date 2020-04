Si pudiéramos titular esta historia, seguramente sería “El amor en los tiempos del coronavirus” y es que afortunadamente no todo ha sido malas noticias en medio de la emergencia sanitaria que se viven en el mundo y particularmente en la Ciudad de Nueva York, donde el Covid-19 ha cobrado la vida a cientos de personas.

De amor y coronavirus en la Gran Manzana

Esta historia tiene como protagonistas a Jeremy Cohen, un fotógrafo de 28 años y cuya residencia se encuentra en Brooklyn, Nueva York.

Sus gestos creativos adoptados en medio de la crisis que se vive en la ciudad por el coronavirus Covid-19, han llamado la atención de miles de personas a través de redes sociales, ya que éstos han surgido de la firme intención de cautivar a su vecina, Tori Cignarella.

"Tiempos desesperados requieren de medidas desesperadas", fueron las declaraciones del fotógrafo, luego de que éste le enviará su número telefónico a Tori por medio de un dron.

Poco a poco las muestras de afecto entre ambos fueron creciendo a medida que otros, a través de redes sociales, alentaran la historia de amor.

Ahora ambos celebran cenas a través de Facetime, ella desde su azotea y él desde su balcón, para mantener la sana distancia establecida por las autoridades ante el coronavirus Covid-19.

Entre el Covid-19 mantienen la distancia con una burbuja de amor

En medio de estas muestras de afecto, Cohen ha llegado a utilizar una burbuja gigante de plástico para poder pasear con Tori y al mismo tiempo, respeta las reglas impuestas por las autoridades para no establecer contacto físico.

El fotógrafo confesó que todo esto inició cuando tomaba fotografías:

Para mantenerme ocupado durante la cuarentena a solas en mi apartamento, comencé a tomar fotografías de personas en sus terrazas para una colección temática", explica Cohen.

Hace unos días, me fijé en una chica en la calle de enfrente que bailaba sobre su azotea. Me sentí muy atraído por su energía. Salí al balcón, le agité la mano y ella me devolvió el saludo".

El fotógrafo cuenta que fue casi inmediato la conexión entre ambos, por lo que se puso en contacto con ella a través de un dron.

"Me escribió una hora después y comenzamos a hablar" Tras este exitoso contacto, Cohen le pidió a Tori una cita con ayuda de su compañera de apartamento. Ella estaba en su azotea y yo en mi balcón con una escena similar: una mesa pequeña, vino y comida. Durante la cita estábamos conectados en una videollamada en Facetime y podíamos vernos y saludarnos el uno al otro", cuenta Cohen. Una segunda cita En la segunda cita, me metí dentro de una burbuja real. Me quería acercar y traspasar la línea pero sin realmente traspasarla. El fotógrafo ha confesado que esta historia ha sido documentada a través de sus redes sociales, por lo que se ha hecho viral y mientras su relación con Tori avanza, los mensajes de apoyo a esta historia de amor continúan. [instagram=https:www.instagram.com" width="300" height="300" layout="responsive">

