La lluvia no detuvo a decenas de vecinos de todas las edades de un edificio de departamentos en Suiza que cada tarde salen a sus balcones para darse ánimos desde que fue adoptado el confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus (Orthocoronavirinae). Grandes y chicos que suelen "reunirse" de esta manera para cantar y bailar, hicieron una coreografía festiva de la canción clásica "Singing in the Rain" de Gene Kelly y el resultado fue extraordinario.

El video que muestra a los vecinos de los departamentos ubicados en Ginebra, Suiza, bailando y cantando "Singing in the Rain" en pleno aislamiento por el COVID-19, surgió porque los habitantes se adaptaron a las condiciones del clima para realizar su coro grupal de este martes. Como llovió en la ciudad, familias enteras se asomaron en los balcones del multifamiliar con paraguas en mano e impermeables multicolores.

Además de bailar y cantar "Singing in the Rain" de Gene Kelly, los vecinos del edificio de departamentos en Suiza, hicieron lo mismo con la canción "Le Parapluie" (El Paraguas) del francés George Brassens. En las imágenes se aprecia el buen humor con el que niños y adultos combaten los estragos del confinamiento por el coronavirus y siguen al vecino en turno que fue asignado para elegir la canción y dinámica que los "reuniría" de esta manera particular.

Audrey, residente del edificio comentó que la dinámica de canto y baile de este martes se convirtió en "una gran aventura" porque acercó más a los vecinos.

Ahora sabemos el cumpleaños de todos. Hemos pasado de residentes vecinos a una gran familia", Audrey, residente de uno de los departamentos.

Este miércoles, el gobierno suizo anunció que acelerará la flexibilización de las restricciones impuestas para frenar la epidemia viral y autorizará la apertura de restaurantes a partir del 11 de mayo porque considera que la población debe adaptarse y aprender a vivir con el virus.

La epidemia de COVID-19 ha causado más de mil 400 muertos en Suiza y en el país el uso de cubrebocas no es obligatorio, sin embargo, sí se recomienda llevarlo cuando no se garantiza mantener la distancia de seguridad.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?