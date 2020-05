Tres niños han muerto, hasta el momento, en Nueva York, Estados Unidos, epicentro de coronavirus en aquel país, tras haber presentado síntomas similares al mal de Kawasaki, un raro padecimiento inflamatorio en niños, y el síndrome del choque tóxico.

De acuerdo con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se podría tratar de una posible complicación del Covid-19 que provoca inflamación de vasos sanguíneos y problemas cardíacos.

Cuomo anunció dos fallecimientos más un día después de informar sobre la muerte de un niño de 5 años hace un par de días en un hospital de la ciudad de Nueva York; sin embargo, no dio información sobre el lugar en donde fallecieron los otros dos niños ni su edad.

El gobernador de Nueva York, explicó que los niños han dado positivo para Covid-19 o los anticuerpos, pero no mostraban los síntomas comunes del virus cuando fueron hospitalizados.

"Ahora, estos son niños que entran, que no presentan los síntomas con los que normalmente estamos familiarizados con COVID. No es una enfermedad respiratoria, no tienen dificultad respiratoria. Y creo que esa es una de las razones por las cuales esto puede estar siendo descubierto en esta etapa del proceso. Es más una inflamación, inflamación de los vasos sanguíneos, que luego puede causar problemas con su corazón”, Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York.

Hasta el momento, por lo menos 73 niños en ese estado de la Unión Americana han sido diagnosticados con síntomas similares. Aunque no hay prueba de que el coronavirus cause el misterioso síndrome.

“Hay 73 casos que el Departamento de Salud, Dr. (Howard) Zucker, el Comisionado de Salud ahora está estudiando. Pero la enfermedad se ha llevado la vida de tres jóvenes neoyorquinos ", Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York.

La mayoría son niños pequeños y en edad de escuela primaria.

En otras partes de Estados Unidos, también han sido hospitalizados niños con el padecimiento, mismo que ha hecho presente también en Europa.

A fines de abril el Servicio Nacional de Salud británico (NHS) había alertado de esta enfermedad. Siguieron otros países que habían detectado una situación similar: España, Francia y Bélgica, entre otros.

Los niños afectados responden en su gran mayoría de manera positiva a los tratamientos.

Al menos tres mil niños estadounidenses son diagnosticados con la enfermedad de Kawasaki cada año. Es más común en niños menores de 6 años y en niños.

Los síntomas incluyen:

Fiebre prolongada

Dolor abdominal intenso

Dificultad para respirar

