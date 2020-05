Luego de los casos de niños afectados por un síndrome asociado al COVID-19 en Estados Unidos, funcionarios de salud aseguraron que en los próximos días emitirán un alerta para que los médicos reporten casos de un raro padecimiento inflamatorio en menores y que ha cobrado la vida de, al menos, tres infantes en Nueva York.

De acuerdo con la agencia de noticias internacional Reuters, la alerta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se divulgará el miércoles o jueves, y obligará a personal de salud a reportar a sus departamentos de salud estatales y locales los casos de este síndrome asociado con el COVID-19.

Luego de que en Nueva York se reportó que más de 100 niños han desarrollado el síndrome, científicos estadounidenses están tratando de determinar si el síndrome está relacionado con el COVID-19, pues no todos los niños que presentan el síndrome inflamatorio han dado positivo al coronavirus.

Al menos tres menores murieron, informaron el sábado autoridades locales de la ciudad de Nueva York, epicentro del coronavirus en la Unión Americana. Los tres dieron positivo al COVID-19 o tenían anticuerpos contra él, lo que sugiere que el síndrome está relacionado con la nueva cepa surgida en Wuhan, China.

Durante el fin de semana, el gobernador de Nueva York explicó la situación de sobre este síndrome relacionado al COVID-19.

Ahora, estos son niños que entran, que no presentan los síntomas con los que normalmente estamos familiarizados con COVID. No es una enfermedad respiratoria, no tienen dificultad respiratoria. Y creo que esa es una de las razones por las cuales esto puede estar siendo descubierto en esta etapa del proceso. Es más una inflamación, inflamación de los vasos sanguíneos, que luego puede causar problemas con su corazón”, Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York.

Hasta el momento se sabe que este padecimiento inflamatorio puede ocurrir días o semanas después del contagio de COVID-19, y se ha presentado también en países de Europa como Italia, España y Gran Bretaña.

Además, se detectaron los síntomas de este síndrome, que son similares al mal de Kawasaki, tales como:

Fiebre

Erupciones cutáneas

Hinchazón de las glándulas

Inflamación de las arterias del corazón (en casos graves)

