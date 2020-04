El himno nacional de Estados Unidos se grabó en español con el objetivo de reconocer a la comunidad hispana, que luchan en Estados Unidos contra la nueva pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

Claudia Romo Edelman, fundadora de la organización We Are All Human, habló sobre los pormenores del himno de Estados Unidos.

En 1945 el presidente Roosevelt comisionó una versión del himno americano nacional en español, pero nadie lo sabe, porque nadie lo ha usado y en este momento, en el marco del 75 aniversario de la muerte del presidente Roosevelt, estamos reviviendo una versión del himno nacional americano en español”. Claudia Romo Edelman, fundadora de We Are All Human

En un comunicado, aseguró que la versión al español del himno es relevante ahora más que nunca porque necesitamos ayuda, solidaridad y ser comunidad; el COVID-19 afecta más a los hispanos.

Durante el video musical contemporáneo, recientemente lanzado, Jeidimar Rijos, interpreta la versión oficial en español del himno de los Estados Unidos, en un estudio de grabación, mientras alternativamente se presentan imágenes de hispanos que participan en las primeras líneas de la batalla contra la pandemia del COVID-19.

El lanzamiento es también parte importante de una iniciativa a largo plazo de Hispanic Star, una plataforma centrada en unificar a los hispanos en todo el país y celebrar sus contribuciones para avanzar y apoyar a Estados Unidos, asimismo iniciaron recientemente el Plan de Respuesta y Recuperación Hispana en torno al COVID-19 para servir como centro de intercambio de información.

Para último, Romo Edelman concluyó: "’El Plan de Respuesta y Recuperación Hispana’ tiene como objetivo establecer un camino para una recuperación sólida y rápida al unificar a los líderes hispanos, pero necesitamos aliados como las corporaciones norteamericanas para intensificar, incorporar empresas hispanas en su cadena de suministro y mantener sus empleados en nómina, expresó la hija de la actriz mexicana Cecilia Romo.

Aquí puedes ver el video:

