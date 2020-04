Jacopo Mastrangelo, es un joven guitarrista y estudiante de secundaria que ha dado mucho de qué hablar, luego de que con distintos conciertos desde las azoteas de la ciudad de Roma, en Italia.

Atardece en el corazón de la ciudad, en plena plaza Navona, las notas de Morricone tocadas por Mastrangelo comienzan a escucharse y mitiga el largo confinamiento italiano y ayuda a sobrellevar la soledad y la incertidumbre desatadas por el coronavirus COVID-19.

Convertido en ritual gracias a las redes sociales, el concierto que propone Jacopo Mastrangelo, desde los tejados de una de las plazas más bellas de Europa por sus elegantes fuentes barrocas, resulta una medicina para el alma en medio de la pandemia de coronavirus.

"Es aterrador ver la plaza tan vacía", reconoce Jacopo al referirse a uno de los lugares más visitados por los turistas y donde ahora reina un desolador silencio.

Hasta la hierba crece entre los adoquines. Tenemos miedo, toda Italia tiene miedo", asegura el joven, quien celebrará su cumpleaños número 19 en confinamiento el próximo 26 de abril.

Busca enviar mensaje a 60 millones de italianos

Con su música, Jacopo quiere ofrecer "un bálsamo para el corazón" y enviar así un mensaje de solidaridad a los 60 millones de italianos confinados por el brote de COVID-19 en sus casas desde el pasado 12 de marzo.

Residente en uno de los sectores más elegantes de la ciudad, el joven inició sus espectaculares conciertos tocando con la guitarra eléctrica arias de Giacomo Puccini.

Pero fue por su impecable interpretación de Ennio Morricone y las notas de "Érase una vez en América", que conquistó el éxito después de que su padre publicara un video en Facebook.

"No me lo esperaba. Lo único que me esperaba era que me escucharan los vecinos desde sus ventanas o los que pasean a sus perros", cuenta.

La verdad es que vimos el video con mi padre y era tan lindo, no sólo por la música sino también por la vista, con la plaza vacía, la puesta de sol, los pájaros que volaban. Un conjunto de elementos preciosos, y así surgió todo", dice.

Autoridades reconocen su labor

El éxito fue tal que hasta el ayuntamiento lo invitó a tocar el pasado 13 de abril desde la sugestiva terraza del Capitolio. "Fue la misma alcaldesa -Virginia Raggi-, la que me llamó" y "me invitó a tocar desde la sede de alcaldía", reveló.

Para ese concierto, transmitido en directo por la página Facebook de la alcaldesa romana como un mensaje de esperanza en el futuro y las nuevas generaciones, escogió varias piezas de Morricone y el "Nessun dorma" de Puccini.

Pero una cosa es tocar aquí con mi padre como único espectador y otra allá, ante los ojos clavados de la alcaldesa, estaba muy estresado", confesó la nueva estrella italiana de la música.

