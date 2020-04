Un nuevo síntoma del Covid-19 ha comenzado a desconcertar a los especialistas y médicos que combaten esta enfermedad en Estados Unidos, se trata de la formación anormal de coágulos de sangre en algunos pacientes.

Especialistas de la salud en diversas entidades de Estados Unidos han descubierto que pacientes del coronavirus Covid-19, están propensos a desarrollar coágulos de sangre, lo cual puede original complicaciones que podrían causar la muerte.

El doctor Jeffrey Laurence, hematólogo del Weill Cornell Medicine de Nueva York, declaró a la cadena de televisión CNN que la cantidad de problemas de coagulación relacionados con Covid-19 que está observando no tiene precedentes.

Los problemas de coagulación de la sangre parecen estar muy extendidos en casos graves de coronavirus”, dijo Laurence, quien ha escrito un estudio sobre los hallazgos en días recientes en PubMed, publicación de la Biblioteca de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

"El problema que tenemos es que, si bien entendemos que hay un coágulo, todavía no entendemos por qué hay un coágulo. No lo sabemos. Y por lo tanto, tenemos miedo”, agregó a The Washington Post el doctor Lewis Kaplan, médico de la Universidad de Pensilvania.

Expertos en medicina cardiovascular ahora también intervienen en el combate al Covid-19, toda vez que la sangre también se ha visto afectada.

Países Bajos también investiga la aparición de coágulos

El tema no solo ha sido investigado en el país norteamericano. En Países Bajos, un estudio publicado en Elsevier encontró tasas de coagulación notablemente altas entre los pacientes de coronavirus, así como que causa complicaciones en quienes están enfermos de manera crítica.

Un consorcio internacional de expertos de más de 30 hospitales se reunió para discutir el tema; la conclusión es que los pacientes con coronavirus pueden estar predispuestos a tener coágulos, aunque no se conoce por qué.

Algunas teorías del por qué aparecen coágulos

Benhood Bikdeli, médico de la Universidad de Columbia, explicó tres razones principales por las cuales considera que los coágulos se están desarrollando.

Una obedece a que la mayoría de los pacientes de Covid-19 que se enferman gravemente tienen problemas de otras enfermedades, como diabetes e hipertensión. Una forma en que el Covid-19 puede matar a los enfermos es a través de una respuesta inmune del cuerpo, que los pone en mayor riesgo de coagulación. Bikdeli considera la posibilidad de que haya algo en el nuevo coronavirus que esté causando los coágulos.

Los médicos aún estiman difícil saber qué es lo que ocurre en los pacientes observados, pero han empezado a implementar nuevos protocolos de atención al respecto.

