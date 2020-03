Coronavirus: niña se viraliza al explicar COVID-19

Luego de las medidas de cuarentena que se han adoptado en algunos países por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), una pequeña se viralizó en redes sociales porque explicó qué es la enfermedad y cómo seguir recomendaciones durante el aislamiento.

De Puerto Rico, Sarah, que tiene un canal en YouTube de nombre La Familia Uno y Media, explicó en un breve video donde reflexiona sobre el nuevo coronavirus.

El coronavirus tiene unas puntitas bien chiquititas que no se ven; entonces se pega en la garganta y en los pulmones, produce tos seca, fiebre y no puedes respirar, afecta en particular a los pulmones”. Sarah

Acciones contra el coronavirus

La pequeñita señaló que los más vulnerables son las personas de la tercera edad; además detalló que en el periodo de cuarentena las personas no deben de salir de casa para evitar que se propague la enfermedad.

Sin embargo, si es necesario salir de casa, la recomendación de Sarah fue saludar de “lejitos” o con el “codito”, y mostró cómo hacerlo.

También, lavarse las manos frecuentemente y no tocarse la cara. Sobre la compra desmedida de artículos en los supermercados dijo:

Dejen de comprar cosas a lo loco; parece mentira eso del papel de baño, que barbaridad”. Sarah

Para finalizar, señaló que todo va estar bien y pidió encomendarse a Dios ante la nueva pandemia del coronavirus

Los números del COVID-19

Este jueves, Italia superó a China en número de muertos por el coronavirus, con 427 nuevos decesos en 24 horas que llevan a un total de tres mil 405, según cifras oficiales.

Por lo anterior, Italia se convierte así en el país con más muertos por el COVID-19, delante de China (con tres mil 245), Irán (mil 284) y España (767).

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?